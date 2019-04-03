Дебетовые карты Ситибанка с доставкой

Как оформить дебетовую карту в Ситибанке
На официальном сайте банка можно подать заявку, заполнив ФИО, контактный телефон и город проживания. После этого вам поступит звонок из банка для подтверждения информации и уточнения дальнейших шагов. Вы сможете оговорить дату и место встречи для передачи документов в банк.
На встрече потребуется предъявить российский паспорт и подписать заявление, которое привезет сотрудник банка. В заявлении нужно будет указать и предпочтительный способ получения: карта с доставкой курьером (бесплатно) на любой указанный адрес в пределах города оформления, по почте или в отделении Ситибанка.
Выберите банковское обслуживание
На сайте Ситибанка можно выбрать любую из дебетовых карт – каждой из них соответствует определенный сервис и свой тариф. При этом вы можете участвовать в программе лояльности Ситибанка, в акциях партнеров банка и платежной системы Mastercard.
Дебетовая карта World Mastercard с обслуживанием CitiOne+[i]. При выполнении условий тарифа держатель карты имеет возможность:
Дебетовая карта World Mastercard Black Edition[ii] с пакетом обслуживания Citi Priority[iii]. Это премиальная карта, которая (при соблюдении условий тарифа) может предоставить своему владельцу еще больше бесплатных возможностей:
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