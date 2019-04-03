Вход/Регистрация Подписка

Дебетовые карты Ситибанка с доставкой

Москва, 03.04.2019
Если вам необходимо открыть текущий счет в банке, привычнее всего сделать это непосредственно в офисе. Банковский специалист подробно расскажет обо всех возможностях и ответит на вопросы. Однако это займет значительное время, гораздо удобнее оформить банковское обслуживание дистанционно. Многие банки выпускают для клиентов дебетовые карты по онлайн-заявке – в частности, Ситибанк.

Как оформить дебетовую карту в Ситибанке

На официальном сайте банка можно подать заявку, заполнив ФИО, контактный телефон и город проживания. После этого вам поступит звонок из банка для подтверждения информации и уточнения дальнейших шагов. Вы сможете оговорить дату и место встречи для передачи документов в банк.

На встрече потребуется предъявить российский паспорт и подписать заявление, которое привезет сотрудник банка. В заявлении нужно будет указать и предпочтительный способ получения: карта с доставкой курьером (бесплатно) на любой указанный адрес в пределах города оформления, по почте или в отделении Ситибанка.

Выберите банковское обслуживание

На сайте Ситибанка можно выбрать любую из дебетовых карт – каждой из них соответствует определенный сервис и свой тариф. При этом вы можете участвовать в программе лояльности Ситибанка, в акциях партнеров банка и платежной системы Mastercard.

Дебетовая карта World Mastercard с обслуживанием CitiOne+[i]. При выполнении условий тарифа держатель карты имеет возможность:

  • получать ежемесячное обслуживание карты бесплатно;
  • не платить комиссии за онлайн-переводы денег по номеру счета и снятие наличных в банкоматах;
  • бесплатно пользоваться сервисом уведомлений обо всех операциях.

Дебетовая карта World Mastercard Black Edition[ii] с пакетом обслуживания Citi Priority[iii]. Это премиальная карта, которая (при соблюдении условий тарифа) может предоставить своему владельцу еще больше бесплатных возможностей:

  • до 4 свободных проходов в VIP-зоны аэропортов;
  • оформление страховки;
  • Wi-Fi (до 4 устройств) во время путешествий и даже на борту самолета;
  • услуги консьержа.

На правах рекламы

[i] СитиУан плюс.

[ii] Блэк Эдишн.

[iii] Сити Приорити.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    Электромеханическое проектирование с Solid Edge

    Создание сложных интеллектуальных изделий требует применения инструментов электромеханического проектирования. И в этом помогает Solid Edge.

    Запущен новый виток исследований достижений российских университетов

    Активное развитие передовых российских университетов демонстрирует их постоянно растущая видимость на международном уровне.

    Эксперты: акции ММК подорожали за 5 лет на 601% и будут расти дальше

    Акции Магнитогорского металлургического комбината за пять лет подорожали на 601%, подсчитали эксперты австралийской финансовой компании Simply Wall St. При этом ценные бумаги ММК по-прежнему остаются недооцененными

    Самозанятым помогут заявить о себе

    Альфа-Банк первым представил мобильное приложение для самозанятых

    «Экспоцентр»: место, где бизнес развивается

    ИТС: сферы приложения и условия эффективности

    Камеры, метеостанции, весогабаритный контроль – в Белгородской области уже несколько лет ведутся работы по развитию интеллектуальных транспортных систем.
    Новости партнеров

    Tоп

    1. Курс доллара: рубль завершил неделю мощным падением на фоне новостей из США
      Курс доллара: рубль завершил неделю мощным падением на фоне новостей из США
    2. Прогноз погоды от Гисметео: синоптики рассказали, какими будут первые дни апреля
      Прогноз погоды от Гисметео: синоптики рассказали, какими будут первые дни апреля
    3. Преемница Меркель сделала заявление по «Северному потоку-2»
      Преемница Меркель сделала заявление по «Северному потоку-2»
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама