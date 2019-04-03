Курс доллара: по рублю нанесут новый удар

Курс доллара перешел к росту во вторник на фоне активизациии антироссийской санкционной повестки. Курс доллара вырос на 14 копеек - 65,31 рубля, евро прибавил 9 копейки - 73,17 рубля.

При этом рубль игнорирует сильный рост нефти - котировки устремились к уровню 70 долларов за баррель.

Едва рубль перевел дух после утечки Bloomberg о новых санкциях из-за "дела Скрипалей", которые, впрочем, не получили официальных подтверждений, как на горизонте замаячили новые санкции, которые аналитики оценивают как более реалистичные.

3 и 4 апреля в Вашингтоне состоится встреча министров иностранных дел стран-членов НАТО, на которой, как объявил госсекретарь США Майк Помпео, ожидается принятие новых мер «в ответ на действия РФ на Украине».