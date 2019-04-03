Фрэнк Торрес назначен Вице-президентом подразделения Nissan Россия

Фрэнк будет отвечать за основные бизнес-результаты компании в России и странах СНГ, где представлен Nissan. Его офис будет находиться в Москве, а его непосредственным начальником остается Джанлука де Фиччи (Gianluca de Ficchy), глава Nissan в Европе.

Джим Райт за время своей работы в компании Nissan занимал различные руководящие посты. До недавнего времени он возглавлял компанию на британском и российском рынках. Под его руководством был достигнут рекордный рост продаж на рынке Великобритании, а также получено несколько наград за рекламные кампании Qashqai.

«От лица всего менеджмента Nissan Europe я бы хотел поблагодарить Джима за работу в Nissan Europe в течение столь длительного срока. Также я хочу поздравить Фрэнка с новой должностью и желаю ему всяческих успехов на его новом посту», - сказал Джанлука де Фиччи, глава Nissan в Европе.

Фрэнк Торрес

Вице-президент подразделения Nissan Россия

Зона ответственности: стратегическое планирование, производство, бизнес-менеджмент

Дислокация: Москва, Россия

Знание иностранных языков: испанский, английский

Кто такой Фрэнк Торрес?

С 1 апреля 2019 года Фрэнк будет отвечать за стратегию и бизнес-результаты Nissan в России. Его офис будет находиться в Москве. Он также продолжит свое членство в европейском комитете Executive Committee of Nissan. Его непосредственным начальником является Джанлука де Фиччи, глава Nissan в Европе.

На новом посту Фрэнк будет отвечать за общую эффективность ведения бизнеса компании в России, за достижение поставленных целей и преодоление возникающих трудностей на рынке нашей страны, а также в республике Беларусь и Казахстане.

Фрэнк Торрес говорит: "Я с нетерпением жду, когда смогу приступить к своим обязанностям в регионе, который обладает одним из самых больших потенциалов в мире. Опыт, накопленный мною за годы работы в Испании и Европе, позволяет мне иметь нетривиальное, стратегическое видение компании, которое я буду применять на своем новом посту, чтобы Nissan мог занять то видное место на российском рынке, которого он заслуживает".

До своего нынешнего назначения Фрэнк занимал должность вице-президента по корпоративной стратегии и директора программного отдела Nissan Europe, базировавшегося в Париже. На этом посту он отвечал за эффективность работы Nissan Europe: в его ведении были прибыльность компании, положение на рынке, а также - общее восприятие модельного ряда компании в регионе. Кроме того, он курировал вопросы, связанные с энергетическими сервисами. Фрэнку удалось заключить несколько важных сделок по этому направлению с различными компаниями и другими заинтересованными сторонами для продвижения программы повторного использования аккумуляторных батарей, отработавших свой срок на электромобилях, и создания на их базе хранилищ электроэнергии для различных бизнес-структур и обычных домовладений. Он также развивал технологию Vehicle-to-Grid и активно участвовал в продвижении электромобиля Nissan LEAF. По всем вышеперечисленным направлениям европейский регион для Nissan стал лидирующим подразделением компании.