Гисметео, прогноз погоды в Москве и России: что нас ждёт на майские праздники

Специалисты Гисметео – одного из самых популярных российских сайтов о погоде – опубликовали долгосрочный прогноз погоды на майские праздники.

Несмотря на то, что жители большинства регионов РФ пока ещё не успели поменять свой гардероб на весенний, а некоторые автолюбители продолжают до сих пор эксплуатировать зимнюю резину, уже сейчас многие задумываются над тем, как и где провести майские праздники.

Синоптики Гисметео, проанализировав результаты многолетних наблюдений за погодой в первой декаде последнего месяца календарной весны, а также изучив возможное передвижение атмосферных фронтов, предположили, что начало мая-2019 в Европейской части страны ожидается тёплым и без сильных осадков. Так, в Пермском крае прогнозируется плюс 9-15, при этом самым комфортным будет 9 мая. В этот день ожидается яркое солнце, почти полное безветрие и отсутствие осадков. В Ульяновской области идеальным для прогулок на свежем воздухе и традиционного пикника станет временной промежуток с 1 по 3 мая. В эти дни метеорологи прогнозируют сухую, солнечную погоду и плюс 18. В остальные дни, в том числе и 9 мая, возможны дожди, местами проливные и с грозами. В Самарской, Саратовской и Нижегородской областях, а также в Чувашии столбики термометров должны поднять ещё выше – до плюс 21. К тому же дождливых дней в начале мая здесь почти не ожидается. Поэтому на шашлык можно идти в любой из выходных.

Тёплая, местами даже жаркая погода прогнозируется в Астраханской и Ростовской областях (плюс 23-25), а также в Краснодарском крае (плюс 21-23) и на Ставрополье (плюс 20-22). Правда солнечные дни, здесь будут сменяться облачными. Ожидаются осадки, местами грозы и сильный ветер. Примерно такая же погода в республиках Северного Кавказа. Почти повсеместно здесь будут идти дожди, но ожидаются они в основном ближе к вечеру или даже в ночные часы. Крым встретит праздник весны и труда комфортной погодой. Жары при этом не ожидается, но и сильные дожди синоптики не прогнозируют. В частности, в Ялте будет плюс 14-16, в Евпатории – плюс 16-18, в Симферополе и Севастополе – плюс 17-19.

Прогноз погоды на майские праздники в Санкт-Петербурге и Москве

По прогнозу Гисметео, в Санкт-Петербурге с 1-10 мая ожидается плюс 12-14, переменная облачность, местами осадки. Лучшие дни для пикников 1, 8 и 9 мая. В Москву Первомай принесёт аномально тёплую погоду. Уже 1 мая прогнозируется плюс 17-19, что почти на 5 градусов выше климатической нормы. При этом с каждым днём температура воздуха будет повышаться. Пик тепла придётся на 9 мая. В это день под влиянием атлантического циклона, воздух может прогреться до плюс 21. А вот осадков почти все майские праздник в регионе не будет. Небольшие осадки возможны лишь в ночные часы. Однако, как напоминают специалисты Гисметео, опубликованный прогноз на первую декаду мая – долгосрочный, а это означает, что он будет ещё неоднократно корректироваться.

Наши предки считали, что если погода в начале мая стоит тёплая, то к концу месяца может резко похолодать; заря и отсутствие ветра – предвестники хорошей погоды в июне; если первые дни мая на небе наблюдается высокая облачность – летом будет засушливым; если на небе двойная или тройная радуга – в ближайшем времени начнутся сильные дожди.