Вход/Регистрация Подписка

Гисметео, прогноз погоды в Москве и России: что нас ждёт на майские праздники

Москва, 03.04.2019

Специалисты Гисметео – одного из самых популярных российских сайтов о погоде – опубликовали долгосрочный прогноз погоды на майские праздники.

Несмотря на то, что жители большинства регионов РФ пока ещё не успели поменять свой гардероб на весенний, а некоторые автолюбители продолжают до сих пор эксплуатировать зимнюю резину, уже сейчас многие задумываются над тем, как и где провести майские праздники.

Синоптики Гисметео, проанализировав результаты многолетних наблюдений за погодой в первой декаде последнего месяца календарной весны, а также изучив возможное передвижение атмосферных фронтов, предположили, что начало мая-2019 в Европейской части страны ожидается тёплым и без сильных осадков. Так, в Пермском крае прогнозируется плюс 9-15, при этом самым комфортным будет 9 мая. В этот день ожидается яркое солнце, почти полное безветрие и отсутствие осадков. В Ульяновской области идеальным для прогулок на свежем воздухе и традиционного пикника станет временной промежуток с 1 по 3 мая. В эти дни метеорологи прогнозируют сухую, солнечную погоду и плюс 18. В остальные дни, в том числе и 9 мая, возможны дожди, местами проливные и с грозами. В Самарской, Саратовской и Нижегородской областях, а также в Чувашии столбики термометров должны поднять ещё выше – до плюс 21. К тому же дождливых дней в начале мая здесь почти не ожидается. Поэтому на шашлык можно идти в любой из выходных.

Тёплая, местами даже жаркая погода прогнозируется в Астраханской и Ростовской областях (плюс 23-25), а также в Краснодарском крае (плюс 21-23) и на Ставрополье (плюс 20-22). Правда солнечные дни, здесь будут сменяться облачными. Ожидаются осадки, местами грозы и сильный ветер. Примерно такая же погода в республиках Северного Кавказа. Почти повсеместно здесь будут идти дожди, но ожидаются они в основном ближе к вечеру или даже в ночные часы. Крым встретит праздник весны и труда комфортной погодой. Жары при этом не ожидается, но и сильные дожди синоптики не прогнозируют. В частности, в Ялте будет плюс 14-16, в Евпатории – плюс 16-18, в Симферополе и Севастополе – плюс 17-19.

Прогноз погоды на майские праздники в Санкт-Петербурге и Москве

По прогнозу Гисметео, в Санкт-Петербурге с 1-10 мая ожидается плюс 12-14, переменная облачность, местами осадки. Лучшие дни для пикников 1, 8 и 9 мая. В Москву Первомай принесёт аномально тёплую погоду. Уже 1 мая прогнозируется плюс 17-19, что почти на 5 градусов выше климатической нормы. При этом с каждым днём температура воздуха будет повышаться. Пик тепла придётся на 9 мая. В это день под влиянием атлантического циклона, воздух может прогреться до плюс 21. А вот осадков почти все майские праздник в регионе не будет. Небольшие осадки возможны лишь в ночные часы.  Однако, как напоминают специалисты Гисметео, опубликованный прогноз на первую декаду мая – долгосрочный, а это означает, что он будет ещё неоднократно корректироваться.

Наши предки считали, что если погода в начале мая стоит тёплая, то к концу месяца может резко похолодать; заря и отсутствие ветра – предвестники хорошей погоды в июне; если первые дни мая на небе наблюдается высокая облачность – летом будет засушливым; если на небе двойная или тройная радуга – в ближайшем времени начнутся сильные дожди.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    Электромеханическое проектирование с Solid Edge

    Создание сложных интеллектуальных изделий требует применения инструментов электромеханического проектирования. И в этом помогает Solid Edge.

    Запущен новый виток исследований достижений российских университетов

    Активное развитие передовых российских университетов демонстрирует их постоянно растущая видимость на международном уровне.

    Эксперты: акции ММК подорожали за 5 лет на 601% и будут расти дальше

    Акции Магнитогорского металлургического комбината за пять лет подорожали на 601%, подсчитали эксперты австралийской финансовой компании Simply Wall St. При этом ценные бумаги ММК по-прежнему остаются недооцененными

    Самозанятым помогут заявить о себе

    Альфа-Банк первым представил мобильное приложение для самозанятых

    «Экспоцентр»: место, где бизнес развивается

    ИТС: сферы приложения и условия эффективности

    Камеры, метеостанции, весогабаритный контроль – в Белгородской области уже несколько лет ведутся работы по развитию интеллектуальных транспортных систем.
    Новости партнеров

    Tоп

    1. Курс доллара: рубль завершил неделю мощным падением на фоне новостей из США
      Курс доллара: рубль завершил неделю мощным падением на фоне новостей из США
    2. Прогноз погоды от Гисметео: синоптики рассказали, какими будут первые дни апреля
      Прогноз погоды от Гисметео: синоптики рассказали, какими будут первые дни апреля
    3. Преемница Меркель сделала заявление по «Северному потоку-2»
      Преемница Меркель сделала заявление по «Северному потоку-2»
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама