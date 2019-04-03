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Киев запретил прямые авиаперелеты в Россию

Москва, 03.04.2019

Украинское правительство прерывает прямое авиасообщение с Россией по инициативе МИДа Украины и запрещает оставшиеся нерегулярные рейсы между странами, сообщает RT.

Столь жесткая реакция последовала на приезд кандидата в президенты Украины Юрия Бойко, а также главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука в российскую столицу.

Как заявил глава украинского МВД Арсена Авакова, политики «воспользовались лазейкой в законодательстве и осуществили прямой перелет в Москву».

При этом, как сообщает СМИ, запрет не коснется перелетов для миссий международных организаций.

Ранее в Киеве уже заявляли, что Бойко может грозить разбирательство в суда за поездку в Москву и переговоры с российским премьером Дмитрием Медведевым.

Как подчеркнул генпрокурор Украины Юрий Луценко, на Бойко заведут уголовное дело  за незаконное пересечение границы.

Ранее в 2015 году Украина и Россия ввели взаимный запрет на полеты российских и украинских авиакомпаний между двумя странами.


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