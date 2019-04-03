Крупнейший портовый оператор России уходит из Эстонии

Крупнейший портовый оператор России Global Ports продал свою долю терминала нефтеналивных грузов Vopak E.O.S. (VEOS) в Эстонии, сообщает Financial One. Издание сообщает, что российский оператор владел 50% акций.

Также свою долю эстонского терминала продал партнер Global Ports - норвежская компания Royal Vopak - поставщик услуг по резервуарному хранению наливных грузов, которая владела второй половиной акций.

Таким образом Global Ports завершили продажу 100% акций AS Vopak E.O.S. (VEOS) трейдеру из Арабских Эмиратов - Liwathon. Сумма сделки держится в тайне.

«Решение о продаже VEOS было принято исходя из текущей стратегии Global Ports, ориентированной на реализацию коммерческих возможностей в долгосрочной перспективе», – говорится в сообщении компании.

Уточняется, что продажа даст новые возможности и дополнительные средства Global Ports для уменьшения долговой нагрузки, а также развития новых источников доходов.

Уточняется, что общая мощность всех терминалов VEOS составляет более 1 миллиона кубометров единовременного хранения.