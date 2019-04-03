Кто в Турции хозяин?

Соединенные Штаты угрожают Реджепу Эрдогану санкциями за покупку российских систем С-400. В частности, Анкару лишили контракта на поставку самолетов F-35, в разработке которых Турция принимала участие. Американцы объясняют это вопросами безопасности – они не хотят, чтобы российская система С-400 была интегрирована в единую систему безопасности с F-35, дабы специалисты из России не узнали уязвимые места этого самолета. Вашингтон готов соблюдать контракт лишь при условии отказа Анкары от покупки российской системы.

В результате Эрдоган оказался перед выбором. И речь не о выборе между российской С-400 и американскими F-35 – на кону куда большие ставки.

Если Турция отказывается от российских систем, то она публично капитулирует перед прямым американским шантажом. Репутация Реджепа Эрдогана будет подорвана – и не только среди внешних партнеров, но и среди собственного электората. Если же Турция сохраняет контракт, то она не просто теряет доступ к F-35 – проекту, куда страна уже инвестировала порядка 1,25 миллиарда долларов. Анкара публично бросает вызов Соединенным Штатам. Американо-турецкий конфликт будет продолжаться, углубляться и наносить серьезный урон турецкой экономике. Не только посредством прямых американских санкций, но и из-за нестабильности на турецком рынке.

Без денег нет власти

Казалось, в этих условиях выбор очевиден. Анкара не может себе сейчас позволить обострения отношений с США, и именно по экономическим причинам. В стране не просто бушует экономический кризис – последствия этого кризиса Эрдоган уже ощутил на своих политических перспективах. На прошедших в Турции муниципальных выборах его «Партия справедливости и развития» заняла первое место, однако проиграла почти во всех крупных городах страны. И это поражение, в общем-то, предсказуемое. Популярность нынешнего президента в городской среде зиждилась на его экономических достижениях. Эрдогану (тогда еще премьеру) в начале нулевых удалось перезапустить экономику страны, после чего он был признан лучшим турецким премьером за полвека – и признан не только западными изданиями, но и турецким населением. Однако затем Эрдоган переключился с экономики на турецкий национализм и пантюркистские идеи. И когда в экономике грянул кризис, связанный, отчасти, именно с неудачным развитием этих идей (например, провальной для Турции гражданской войной в Сирии), горожане отказали Эрдогану в поддержке и проголосовали за Республиканскую партию.

Партию, членов которой турецкий президент называет предателями и намекает на то, что она сотрудничает с западом в ущерб национальным интересам Турции. И это действительно отчасти правда – недовольные Эрдоганом западные страны делают ставку на турецкую оппозицию, и поддерживают ее как минимум на информационном поле. И сейчас, на фоне экономических проблем Турции, эта поддержка будет лишь усилена. Что же касается населения, то для значительной его части вопрос «патриотизма» республиканцев не является приоритетным – почти 80% избирателей считают ключевыми проблемами вопросы национальной экономики, уровня жизни и величины безработицы.

Эрдоган (надо отдать ему должное) осознал ошибку, и уже пообещал в ближайшие годы проводить рыночные реформы в соответствии с правилами либеральной экономики. Однако для этих реформ ему нужно иметь нормальные, рабочие отношения с США и с Европой. Если Вашингтон и Брюссель будут угрожать Анкаре санкциями, то инвесторы продолжат бегство с турецкого рынка. Именно поэтому Турции сейчас нужно мириться с Трампом.

Без суверенитета нет власти

И Эрдоган бы помирился – если бы понимал, что американские требования ограничатся отказом от контракта по С-400. Но он понимает обратное – американцы не остановятся лишь на С-400, и будут требовать от Эрдогана отказа от суверенитета. Суверенитета, без которого его власть становится бессмысленной.

Конфликт вокруг российских систем ПВО – лишь один из многих пунктов, по которым интересы Вашингтона и Анкары расходятся. И среди этих пунктов есть те, где уступка Анкары будет означать угрозу безопасности Турции (например, курдский вопрос), или же личной власти Эрдогана. Ни Вашингтону, ни Брюсселю не нужен во главе Турецкой Республики такой самостоятельный и амбициозный лидер, как Реджеп Эрдоган. Поэтому они в любом случае будут работать против турецкого президента на внутриполитической арене. И в этом плане любая уступка Вашингтону в обмен на снятие санкций (как, например, освобождение американского пастора в 2018 году) повлечет за собой не примирение, а требование новых уступок, в более важной сфере.

Именно поэтому на сегодняшний день Эрдогану нет смысла сдавать свои позиции Вашингтону. И Турция, по всей видимости, уже сделала выбор по С-400 не в пользу американцев. Министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу заявил, что «контракт на поставку С-400 – решенный вопрос, и мы со своей позиции не отступим».

При этом министр несколько подсластил пилюлю, позиционировав это решение не как вызов американо-турецким отношениям, а как следствие ошибки Соединенных Штатов. Ошибки, совершенной администрацией Обамы, которую Вашингтон якобы уже признал. «В разговоре по телефону Трамп согласился с тем, что США совершили ошибку отказавшись продавать системы “Пэтриот” Турции. И он обещал Эрдогану разобраться с этим вопросом», - отметил Мевлют Чавушоглу.

Таким образом, Анкара оставляет для Вашингтона путь к стабилизации отношений и отказу от дальнейшей конфронтации. И теперь уже Трамп находится перед дилеммой. Признает ли он второе (после истории с Северным Потоком – 2) поражение в деле дрессировки своих союзников, или же решит все-таки показать Эрдогану, кто в Турции хозяин? Время покажет.