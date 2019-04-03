Вход/Регистрация Подписка

На Украине снижены цены на газ для населения

Москва, 03.04.2019

Владимир Гройсман – глава Кабмина «незалежной» – поручил снизить для населения страны цены на газ. Такое распоряжение получила государственная компания НАК «Нафтогаз Украины», передаёт РИА Новости.

«Я обязую НАК «Нафтогаз» с 1 апреля 2019 года начать реализовывать газ для населения Украины дешевле, чем 8,55 гривен за 1 кубометр», - заявил глава украинского правительства на заседании Кабмина.

По мнению экспертов и политологов, данное решение направлено, прежде всего, на то, чтобы перед вторым туром президентских выборов привлечь дополнительные голоса в пользу действующего президента Петра Порошенко.

Напомним, по итогам первого тура после обработки 99,93% протоколов уверенно лидирует шоумен Владимир Зеленский. За него проголосовали 30,24% избирателей. Порошенко, который также вышел во второй тур, поддержали 15,95 граждан Украины.  Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    Электромеханическое проектирование с Solid Edge

    Создание сложных интеллектуальных изделий требует применения инструментов электромеханического проектирования. И в этом помогает Solid Edge.

    Запущен новый виток исследований достижений российских университетов

    Активное развитие передовых российских университетов демонстрирует их постоянно растущая видимость на международном уровне.

    Эксперты: акции ММК подорожали за 5 лет на 601% и будут расти дальше

    Акции Магнитогорского металлургического комбината за пять лет подорожали на 601%, подсчитали эксперты австралийской финансовой компании Simply Wall St. При этом ценные бумаги ММК по-прежнему остаются недооцененными

    Самозанятым помогут заявить о себе

    Альфа-Банк первым представил мобильное приложение для самозанятых

    «Экспоцентр»: место, где бизнес развивается

    ИТС: сферы приложения и условия эффективности

    Камеры, метеостанции, весогабаритный контроль – в Белгородской области уже несколько лет ведутся работы по развитию интеллектуальных транспортных систем.
    Новости партнеров

    Tоп

    1. Курс доллара: рубль завершил неделю мощным падением на фоне новостей из США
      Курс доллара: рубль завершил неделю мощным падением на фоне новостей из США
    2. Прогноз погоды от Гисметео: синоптики рассказали, какими будут первые дни апреля
      Прогноз погоды от Гисметео: синоптики рассказали, какими будут первые дни апреля
    3. Преемница Меркель сделала заявление по «Северному потоку-2»
      Преемница Меркель сделала заявление по «Северному потоку-2»
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама