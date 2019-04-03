На Украине снижены цены на газ для населения

Владимир Гройсман – глава Кабмина «незалежной» – поручил снизить для населения страны цены на газ. Такое распоряжение получила государственная компания НАК «Нафтогаз Украины», передаёт РИА Новости.

«Я обязую НАК «Нафтогаз» с 1 апреля 2019 года начать реализовывать газ для населения Украины дешевле, чем 8,55 гривен за 1 кубометр», - заявил глава украинского правительства на заседании Кабмина.

По мнению экспертов и политологов, данное решение направлено, прежде всего, на то, чтобы перед вторым туром президентских выборов привлечь дополнительные голоса в пользу действующего президента Петра Порошенко.

Напомним, по итогам первого тура после обработки 99,93% протоколов уверенно лидирует шоумен Владимир Зеленский. За него проголосовали 30,24% избирателей. Порошенко, который также вышел во второй тур, поддержали 15,95 граждан Украины. Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля.