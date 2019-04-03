На Украине требуют уголовный срок для Зеленского за русский язык

Как заявила бывший парламентарий Украины Ирина Фарион в эфире телешоу, кандидата в президенты страны Владимира Зеленского необходимо «посадить в тюрьму» за использование русского языка. Отрывок с высказыванием экс-депутата появился в Twitter.

Реакция последовала на речь Зеленского, в которой он на русском языке поблагодарил избирателей, проголосовавших за него 31 марта.

«А вы можете перевести, что оно несло? I don't understand, что оно несло. Оно в украинском государстве живет, оно выучило государственный язык?!», - возмущалась Фарион.

Она добавила, что место Зеленского «за решеткой, а не во втором туре».

Также экс-депутат объявила войну «всем поддержавшим его избирателям». Столь резкое высказывание прозвучало на ремарку ведущего, что «за Зеленского проголосовали люди и он показал высокий электоральный результат».

«С теми 30% поддержки мы начинаем серьезную войну. И в этой войне мы должны победить, свободные и самодостаточные украинцы!» - закончила свою речь Фарион.

Напомним, выборы президента Украины прошли 31 марта. По итогам голосования назначен второй тур, лидером первого тура стал шоумен Владимир Зеленский, набравший 30% голосов избирателей.