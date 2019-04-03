Названы самые преступные российские регионы

Журналисты, проанализировав данные МВД РФ об уровне преступности в России в 2018 году, назвали регионы страны с наибольшим и наименьшим официально зарегистрированным количеством преступлений.

Возглавляет, этот не самый престижный рейтинг Москва – здесь в прошлом году было совершено 140 тыс. преступлений. На втором месте Подмосковье – 80,2 тыс., на третьем – Краснодарский край – 68,1 тыс. В пятёрку самых криминальных регионов России также вошли Челябинская область (64,8 тыс.) и Башкирия (57,4 тыс.), передаёт RT.

Всего по итогам 2018 года в нашей стране число официально зарегистрированных преступлений составило 1,9 млн, что на 3,3% меньше, чем в 2017 году. При этом более 50% всех преступлений составили хищения чужого имущества.

Самыми спокойными с точки зрения криминогенной обстановки в 2018 году стали Чукотка (748 преступлений), Ненецкий автономный округ (857), Ингушетия (1,6 тыс.), Калмыкия (2,7 тыс.) и Магаданская область (2,9 тыс.).