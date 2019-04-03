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Цены на нефть пошли вверх

Москва, 03.04.2019

Мировые цены на нефть пошли в рост на новостях о публикации данных по производству в Китае, а также сокращения нефтедобычи странами ОПЕК в марте, сообщает Bloomberg.

Агентство отмечает, что увеличение индекса деловой активности производства в Китае зафиксировано с начала марта. Показатель увеличился с 49,2 до 50,8 пунктов, что является самым большим показателем с июля 2018 г.

Майские фьючерсы на нефть WTI подорожали на 0,37%, составив $62,81 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне выросли на 0,53% — до $69,74 за баррель. Аналитики уверены, что росту цен на нефть способствовали сокращение поставок из Ирана и Венесуэлы.

В целом ОПЕК снижает добычу нефти четыре месяца подряд из-за сокращений нефтедобычи в Саудовской Аравии.

По данным опроса Bloomberg, страны ОПЕК в марте сократили нефтедобычу до минимума за четыре года (на 280 000 баррелей в день до 30,4 млн баррелей в сутки).

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