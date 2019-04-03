Мэй еще раз попросит Евросоюз о продлении сроков Brexit

Как заявила премьер Великобритании Тереза Мэй, она намерена опять просить Евросоюз о продлении срока Brexit, дата которого назначена на 12 апреля, об этом политик завила после семичасового совещания с министрами. Отсрочка, по словам Мэй, необходима для переговоров с оппозицией о едином плане действий. К данному моменту правительство и парламент имеют разный взгляд на наилучший вариант выхода из Евросоюза.

Мэй считает, что лучшим вариантом Brexit является выход с соглашением, поэтому Лондону потребуется «продление срока действия 50-й статьи» - Лиссабонского договора о выходе из ЕС .

Варианты выхода из кризиса Мэй намерена обсудить с лидером Лейбористской партии Джереми Корбином, а также провести переговоры с лидерами других оппозиционных партий.

Премьер заявила, что в переговорах необходимо сконцентрироваться на будущих отношениях с ЕС.

Напомним, ранее парламентарии Британии в очередной раз отвергли все не гипотетические варианты дальнейших действий в связи с Brexit. 29 марта они снова отвергли предложенное премьером Терезой Мэй соглашение с Евросоюзом.