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Президент Алжира ушел в отставку из-за массовых протестов

Москва, 03.04.2019

На фоне продолжающихся шесть недель массовых протестов в Алжире ушел в отставку президент страны 82-летний Абдельазиз Бутефлика, который находился у власти 20 лет.

Уточняется, что протесты инициированы преимущественно молодежью страны и поддержаны военными. После объявления отставки сотни человек вышли на улицы страны в знак завершения протестов.

Ранее с требованием уйти в отставку к имеющими проблемы со здоровьем Бутефлику обратился генерал армии Ахмед Гайд Салах.

В сложившийся ситуации в течение трех месяцев страну будет возглавлять председатель верхней палаты парламента Алжира Абделькадер Бенсалах.

Как прокомментировал свою отставку сам Бутефлика, он «пошел на этот шаг, чтобы положить конец спорам». Заявление он сделал для официальных СМИ страны.

Пока нет ясности положит ли отставка президента Алжира конец массовым уличным волнениям, поскольку одним из требованием протестующих после отставки Бутефлики стали призывы молодежи и юристов к более существенным реформам.

Ранее маршем по главной улице столицы Алжира прошли сотни студентов, призывая власти сформировать новую систему в стране, поскольку около 70% молодежи являются безработными.

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