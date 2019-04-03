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Россияне назвали минимальный доход для того, чтобы свести «концы с концами»

Москва, 03.04.2019

Для того, чтобы «свести концы с концами» средней российской семье необходим минимальный доход в 58,5 тысяч рублей, сообщает Росстат.

Ведомство сообщает, что почти 80% семей не могут приобрести самое необходимое, 14,6% испытывают трудности с обслуживанием потребностей своей семьи.

Пенсионерам для выживания необходимо 38,3 тысячи рублей. Неполной семье для обеспечения детей самым необходимым требуется 62,5 тысячи рублей, передает ведомство.  Молодым парам в среднем в месяц необходимо 69 тысяч рублей. Самый большой доход необходим многодетным семьям, не менее 82 тысяч рублей в месяц.

Росстат сообщает, что чуть меньше 80% российских семей не в состоянии приобрести для семьи минимум необходимого, а для 53% семей России являются не по карману срочный ремонт или затраты на лечение.

Почти половина россиян не могут себе позволить уехать в отпуск хотя бы на неделю,  а треть россиян не в состоянии купить две пары обуви на сезон.

Четверть не имеет возможности пригласить гостей на семейное торжество. 21,1% не может позволить себе употреблять фрукты в любое время года.

Исследование проводилось с 15 по 29 сентября 2018 года во всех регионах. В нем приняли участие 60 тысяч домохозяйств.

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