Россияне не захотели объединяться с Белоруссией

Граждане России выступают за добрососедские отношения с Белоруссией, но создавать с этой страной одно государство не хотят, сообщает ВЦИОМ данные своего опроса.

«Большинство россиян не хочет объединяться с Белоруссией», - говорится на сайте организации.

Однако 48% респондентов заявили о готовности сохранять хорошие соседские отношения двух стран. По словам опрошенных идея объединения не вызывает положительной реакции из-за возможных последствий для российской экономики.

Эксперты заявляют, что к созданию единого государства не готовы граждане и России, и Белоруссии. 51% респондентов об объединении России и Белоруссии в союзное государство услышали впервые. 30% опрошенных назвали отношения стран спокойными. 22% считают, что россияне и белорусы состоят в дружественных отношениях, а 15% назвали отношения двух стран просто хорошими. Напряженными назвали отношения 9% россиян, враждебными — 1%.