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Сбербанк выдыхает

Москва, 03.04.2019
#Сбербанк
#Экономика
  • Сбербанк выдыхает

Станислав Красильников/ТАСС

Турецкий Denizbank наконец-то удалось продать — сегодня стало известно, что Сбербанк заключил соглашение с ведущей банковской группой ОАЭ Emirates NBD Bank PJSC. На самом деле это уже вторая попытка: впервые с Эмиратами Сбербанк договорился о продаже турецкой дочки год назад, но теперь речь идет о новых условиях сделки: Emirates NBD Bank PJSC. купит   99,85% акций Denizbank A.S. за 15,48 млрд турецких лир — то есть за 2,77 млрд долларов по текущему курсу. Это означает, что турецкий банк ушел  за сумму, меньшую, чем Emirates NBD Bank соглашался заплатить изначально (год назад речь шла о 3,5 млрд долларов), но все же примерно за 1 капитал, что довольно неплохо, учитывая сложную ситуацию с экономикой Турции. Сбербанк должен быть рад такой цене — хотя сам он купил Denizbank семь лет назад за 3,42 млрд долларов, или за 1,3 капитала. Тогда турецкая дочка преподносилась как «часть международного паззла» Сбербанка, но международная экспансия не задалась, а российский бизнес оказался гораздо более выгодным, чем турецкий. На конец 2017 года доля Denizbank в активах и чистой прибыли Сбербанка составляла 10% и 4% соответственно. Уже в 2016 году пошли слухи, что Сбербанк пытается избавиться от Denizbank — доходность на капитал была слишком низка, а тут еще подоспели проблемы у  хорватского крупного заемщика — ритейлера Agrokor (в 2017 году оказалось, что весь его долг в 1,1 млрд евро  невозвратный, и Сбербанк стал его акционером). 

Акции Сбербанка могут в ближайшем будущем серьезно вырасти — как и дивидендные выплаты: аналитики, да и руководство самого банка не раз заявляли, что хотя турецкая дочка не играет особой роли в доходах Сбербанка, все же после ее продажи Сбер может распределять среди акционеров больше средств (50% чистой прибыли). Правда, теперь речь идет уже о дивидендах за 2019 год, которые будут выплачены в 2020 году — потому что окончательно сделка будет закрыта во 2 квартале, то есть позже 16 апреля, даты, когда будут определены дивиденды за 2018-й.

Снижение суммы продажи в долларах по сравнению с первоначальной ценой может привести к небольшому убытку, которые придется отразить Сбербанку — впрочем, на его финансовых результатах это не должно сказаться. В 2019 году крупнейший банк страны собирается заработать на 10% больше чистой прибыли, чем в 2018, а его рентабельность капитала останется выше 20%. Достаточность базового капитала вырастет и превысит 12,5% — как раз за счет продажи турецкого Denizbank.

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