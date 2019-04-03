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Томас Мильц назначен главой марки Volkswagen в России

Москва, 03.04.2019
Томас Мильц (Thomas Milz) назначен на пост руководителя марки Volkswagen в России. Он вступил в должность 02 апреля 2019 года.
#Авто
  • Томас Мильц назначен главой марки Volkswagen в России

из архива пресс-службы

Томас Мильц работает в автомобильной индустрии более 20 лет и занимал множество ответственных постов в сфере продаж, в частности, в Европе, на Ближнем Востоке и в США.

Свою карьеру в автомобильном  бизнесе г-н Мильц начинал в VOLKSWAGEN AG менеджером по продуктовой стратегии направления силовых установок (с 1997 по 1998 год).

С 1998 по 2001 год Томас Мильц работал в американском подразделении Volkswagen на должности менеджера жизненного цикла продукта, после чего занял в VOLKSWAGEN AG пост руководителя региона Северной Америки по продажам и маркетингу(с 2001 по 2004 год). Позднее, снова в американском подразделении Volkswagen, он возглавлял разработку стратегии развития бизнеса(с 2004 по 2005 год), а также исполнял обязанности директора по продажам и поставкам (с 2005 по 2007 год).

Следующим этапом развития карьеры г-на Мильца в Volkswagen Group стали посты директора по сбыту (с 2007 по 2009 год) и директора по региону Северо-Западной Европы (с 2009 по 2012 год).

С 2012 по 2016 год Томас Мильц работал в Дубае управляющим директором Audi Volkswagen по региону Ближний Восток.

С 2016 по 2019 год г-н Мильц (вплоть до нового назначения в России) занимал пост регионального директора VOLKSWAGEN AG в Южной Европе.
На должности главы марки Volkswagen в России Томас Мильц сменил Ларса Химмера(Lars Himmer), который занимает пост управляющего директора Volkswagen Group Rus.

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