NI: США отрабатывают фиктивные удары по России

Американские бомбардировщики B-52, переброшенные на военные базы в Европе в начале весны, совершали фиктивные ядерные атаки на Россию, сообщает Взгляд со ссылкой на National Interest.

Бомбардировщики ВВС США были развернуты в Великобритании в марте для «отработки совместных действий с европейскими союзниками и противостояние глобальным проблемам». Однако, как отмечает NI, «в заявлении ВВС не упоминается одна из других миссий B-52 – практиковать ядерные атаки на Россию».

В частности, по данным издания, 14 и 20 марта B-52 осуществили имитацию ударов по Калининградской области. Российские истребители перехватили B-52 и контролировали их действия, однако напрямую не вмешивались. Впрочем, уже 29 марта Москва предприняла ответные шаги: полет двух атомных бомбардировщиков Ту-160 над Северным морем должен был послужить предупреждением, отмечает издание.

Как сообщает в свою очередь ФАН со ссылкой на мониторинговый ресурс PlaneRadar, у северо-западных границ Российской Федерации были замечены стратегический бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress ВВС США и самолет радиоэлектронной разведки RC-135V Rivet Joint. В-52 взлетел, с авиабазы «Фэрфорд» в Великобритании и направился к российской границе в районе Калининградской области. По данным портала, B-52H отрабатывал «бомбометания по базе Балтийского флота».

У российских границ средства ПВО также зафиксировали самолет радиоэлектронной разведки ВВС США Boeing RC-135W Rivet Joint. Boeing RC-135W с бортовым номером 64-14845 взлетел с британской авиабазы «Милденхолл», после чего пересек воздушное пространство Польши и провел разведывательный полет вдоль границ Калининградской области.

В последнее время ВВС США активизировали разведывательные полеты в районе российских границ. В 2018 году подразделения радиотехнических войск ВКС России зафиксировали у границ РФ более тысячи иностранных самолетов-разведчиков.

В марте у границ РФ участились полеты американских ядерных стратегических бомбардировщиков. Министерство обороны России неоднократно призывало США отказаться от подобных полетов, однако Пентагон ответил отказом.