В американский Конгресс внесли новый жёсткий пакет антироссийских санкций

США подготовили и уже внесли в Конгресс новый жёсткий пакет антироссийских санкций, который включает в себя ограничения в отношении банковского, энергетического и оборонного секторов нашей страны, а также её госдолга.

В частности, предполагается блокировка активов «двух или более» крупнейших российских банков. Уже известно, что под ограничения могут попасть Сбербанк, ВТБ, ВЭБ, Россельхозбанк и Газпромбанк. Документ, получивший название «Закон о сдерживании», предполагает запрет на все транзакции, попадающие под американскую юрисдикцию в отношении российского госдолга, государственных облигаций, а также долга любого юридического лица, которое принадлежит или контролируется правительством РФ, передаёт РИА Новости.

Также в документе говорится о замораживании любых активов, принадлежащих вышеуказанным организациям, высокопоставленным российским чиновникам и бизнесменам. Кроме того, предполагается блокировать активы иностранцев, инвестирующих в российский энергетический рынок, отказывать во въезде на территорию США «любым высокопоставленным иностранным политическим лицам или олигархам», которые, по мнению исполнительной власти, вмешивались в американские выборы. При этом ограничения предлагается внести до подтверждения того, что РФ не «вмешивалась в американские выборы минимум два цикла подряд».