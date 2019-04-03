В Госдуме предлагают ужесточать наказания за ДТП с пьяными водителями

Российские парламентарии намерены рассмотреть возможность ужесточения наказания за «пьяные» ДТП, сообщил единорос Андрей Исаев.

Он сообщил, что на этой мере настаивают избиратели в регионах, поскольку, несмотря на принимаемые меры число ДТП со смертельными исходами, в которых виноваты нетрезвые водители не сокращается.

Только в 2018 году за вождение в пьяном виде были лишены прав 195 тысяч водителей.

В этой связи Исаев уверен, что наказание за это преступление должно быть равно статье за умышленное убийство, поскольку водитель сознает, что подвергает опасности жизни других людей.

В настоящий момент, данный законопроект, составленный несколькими фракциями, направлен на заключение правительства и в Верховный суд.

В случае положительных отзывов , документ внесут на рассмотрение в Госдуму уже в весеннюю сессию.

Ранее, прошло обсуждения введения уголовного наказания для водителей, которые скрылись с места аварии. Соответствующие поправки предлагается внести в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях.