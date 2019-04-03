В Кремле ответили на вопрос о планах выдавать жителям ЛНР и ДНР российские паспорта

Дмитрий Песков – глава пресс-службы президента РФ Дмитрий Песков – провёл ежедневный брифинг для представителей СМИ.

В ходе него один из журналистов попросил представителя Кремля прокомментировать появившиеся сообщения о том, что власти нашей страны якобы планируют начать выдачу российских паспортов жителям независимых республик Донбасса. По словам Пескова, такой информацией он не располагает, поэтом и комментировать ему нечего, передаёт РИА Новости.

«Я на этот счёт ничего не знаю, и не понимаю о каких сообщениях вы говорите, – подчеркнул представитель Кремля. – Поэтому никак не могу прокомментировать информацию, что кто-то будет выдавать жителям ДНР и ЛНР паспорта граждан РФ».

Наша справка

ДНР и ЛНР являются непризнанными государствами, так как пока не получили признания со стороны хотя бы одной страны-члена ООН. С 24 мая 2014 года по 18 мая 2015 года являлись соучредителями и членами конфедеративного Союза народных республик (Новороссии). Единственным государством, признавшим независимость обеих республик, является Южная Осетия, которая сама не является членом ООН и имеет ограниченное признание. Украина не признаёт ДНР и ЛНР государствами, а рассматривает их как сепаратистские организации, организованные РФ. Поэтому территории ДНР и ЛНР в соответствии с украинским законодательством считаются временно оккупированными Россией.