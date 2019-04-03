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В России испытают комплекс по противодействию беспилотникам

Москва, 03.04.2019

В ходе учений ракетных войск стратегического назначения, которые начались в Тверской области, испытают российский комплекс противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) «Валдай». Об этом передаёт РИА Новости со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Уже известно, что данная система умеет обнаруживать цели с помощью радиолокационного канала, подтверждая и автоматически сопровождая её оптико-электронными средствами. Кроме того, «Валдай» проводит пеленгацию источников радиоизлучения, распознавание типов целей и дает целеуказания БПЛА-перехватчикам и другим системам вооружений.

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Масштабные учения ракетных войск стратегического назначения (РВСН) начались в Тверской области 3 апреля. В них принимают участие более 4 тыс. военнослужащих и 400 единиц техники.

Уже известно, что в ходе учений планируется отработка перечня задач и вводных, в том числе по приведению в высшие степени боевой готовности, совершению маневренных действий на маршрутах боевого патрулирования, противодействию диверсионным формированиям и ударам высокоточного оружия условного противника. В учебных маневрах будет задействована боевая авиация, в том числе вертолеты Ми-8 и БПЛА. Кроме того, в учениях примет участие воздушный пункт управления Генштаба ВС РФ.

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