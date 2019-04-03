В Центробанке рассказали о пользе антироссийских санкций

Сергей Швецов – первый заместитель председателя Центробанка РФ в ходе своего выступления на биржевом форуме – рассказал о пользе антироссийских санкций для отечественной экономики. По его словам, ограничительные меры, которые действуют против нашей страны вносят позитивный вклад в развитие экономики России, передаёт РИА Новости.

В частности, представитель регулятора считает, что благодаря санкциям Россия существенным образом макроэкономически выглядит лучше, чем другие страны.

«Мы консолидировались, ввели импортозамещение, – подчеркнул Швецов. – Снизилась долговая нагрузка, улучшилось соотношение внутреннего и внешнего долга. То есть все макроэкономические показатели у нас выглядят очень хорошо, и это формирует определенный элемент доверия».

При этом первый зампреда ЦБ РФ напомнил, что мы живём в интересное время, которое он охарактеризовал поговоркой «Пока гром не грянет - мужик не перекрестится».

«Я думаю, что точно совершенно санкции внесли позитивный вклад в развитие нашей экономики, как ни странно. Поэтому в этом смысле можно даже сказать спасибо США и Евросоюзу», – резюмировал он.