Чехия вскрыла стратегические запасы нефти

Как сообщает министр финансов Чехии Алена Шиллерова, правительство страны решило выделить нефть для нефтеперерабатывающего предприятия в городе Литвинов из стратегических запасов.

«Правительством решено выделить нефть из госрезерва для холдинга «Унипетрол»», - сообщила министр.

Уточняется, что холдинг владеет нефтеперерабатывающим предприятием в Литвинове.

По словам Шиллеровой, запасов сырья в Литвинове осталось на пять дней из-за ситуации с поступлением загрязненного сырья по нефтепроводу «Дружба» из России в Чехию. В этой связи правительству пришлось «распечатать» госрезерв, чтобы не допустить простоя предприятий, специализирующихся на переработке нефти.

Общего запаса нефти в Чехии хватит на 84 дня, сообщил министр. Это не так много, поэтому в Праге рассчитывают, что проблемы с поставками российской нефти будут урегулированы в самое ближайшее время.

При этом, по словам главы Управления государственных резервов Чехии Павла Швагера, запасов нефти в стране хватит на 30 дней, но сырье уже поставляют в Чехию по железной дороге.

Напомним, в середине апреля Белоруссия заявила о снижении качества нефти, поступающей из России, после чего Варшава отказалась принимать нефть с плохими показателями. Транзит через Белоруссию в Европу был остановлен, позже импорт российской нефти приостановила и Чехия.