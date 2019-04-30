Вступление в ЕС балканских стран откладывается

В Берлине прошел Западно-балканский саммит, в котором участвовали представители балканских стран, расположенных на западе полуострова, включая шестерку государств, стремящихся стать членами Евросоюза, а также высокопоставленные чиновники из Брюсселя во главе с еврокомиссаром по внешней политике Фредерикой Могерини.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон, организаторы нового мероприятия в политической жизни Старого Света, развеяли надежды Албании, Боснии и Герцеговины, Северной Македонии, Сербии, Косово и Черногории на быстрое вступление в объединенную Европу. Прежде чем вступать в ЕС, им не мешало бы навести сначала порядок у себя дома. Европейские лидеры вкладывают в это понятие в первую очередь политическую стабильность, которой западной части Балкан по-прежнему явно не хватает.

Эмманюэль Макрон, впрочем, добавил ложку меда и пообещал помощь Парижа в проведении ключевых реформ в экономике, социальной сфере, безопасности и судебной системе.

«Мы будем вместе работать над стабильностью региона»,- подчеркнул французский президент.

Интерес Брюсселя, Парижа и Берлина к Западным Балканам, во многом утраченный на рубеже столетий, вернули Пекин, который последние 10-15 лет очень активно проникает в этот регион; и Россия, исторически всегда имевшая на Балканах обширные интересы и тоже вспомнившая о них в нулевые годы. Президент Макрон подчеркнул, что он понимает, что интересы в регионе имеются и у других государств (Россия и КНР), но добавил, что интересы Европы все равно больше и сильнее.

Нежелание отдавать Западные Балканы России и Китаю подтолкнули Брюссель к действиям. Два государства региона: Хорватия и Словения уже являются членами Евросоюза, а остальные шесть находятся на разных этапах вступления. Ближе всех к тому, чтобы стать членами ЕС, Черногория и Сербия. Между Белградом и Подгорицей, с одной стороны, и Брюсселем, с другой, уже начались официальные переговоры о вступлении в ЕС. Албания и Северная Македония – пока только кандидаты. Они надеются получить зеленый свет и начать переговоры о вступлении на июньском саммите. Этот саммит будет иметь очень большое значение для Западных Балкан, потому что на нем, скорее всего, будет дана оценка готовности балканских стран вступить в объединенную Европу.

Шансы Сербии, которая дальше всех соседей продвинулась на пути в ЕС, сдерживают ее дружба с Россией и еще в больше мере неурегулированные противоречия с Косово. Отношения между Белградом и Приштиной красной нитью проходили через все мероприятия и обсуждения в Берлине.

Сейчас все обсуждают идею обмена территориями между Сербией и Косово для устранения территориальных претензий. Вашингтон, Брюссель и Париж идею обмена поддерживают, а вот канцлер Меркель с самого момента ее появления не скрывает своего негативного отношения.

Проведение Западно-балканского саммита в немецкой столице, кроме нежелания отдавать стратегически важный регион России и Китаю, объясняется еще и тревогой Франции и ФРГ о том, как развиваются события на Западных Балканах несмотря на недавний успех с переименованием Македонии, позволившим решить многолетние противоречия между Скопье и Афинами из-за названия бывшей югославской республики.

«Среди лидеров региона существуют настроения сродни Брекситу,- объясняет Ади Серимагич, аналитик организации European Stability Initiative и автор недавнего доклада о положении дел в регионе.- В том смысле, что они не очень понимают всю важность для них Евросоюза, который является их главным партнером».

Основания для беспокойства имеются, считает Серимагич. Он, к примеру, рассказал, что десять лет назад население балканских стран с большим оптимизмом относилось к вступлению в ЕС, чем сейчас.

Главным итогом Западно-балканского саммита в Берлине, говорится в заявлении правительства ФРГ, стало согласие Сербии и Косово сотрудничать в поиске компромиссов и решении многочисленных проблем в двусторонних отношениях. Белград и Приштина пообещали играть «конструктивную роль» в переговорах, которые проходят под эгидой Фредерики Могерини и которые пока не дали особых результатов.

Между тем, президент Сербии Вучич участвовал в работе Второго форума «Один пояс, один путь», который прошел в минувшие выходные в Пекине. В китайской столице сербский лидер встречался с президентами России и Китая и наверняка обсуждал с Си Цзиньпином и Владимиром Путиным и проблему Косово.