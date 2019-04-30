Губернаторы должны стать блогерами

В обществе в последние годы начал формироваться запрос на коммуникацию и прямой диалог между губернаторами и их избирателями. Интернет — самая удобная площадка для выстраивания такого диалога. Да, с его помощью нельзя решить все проблемы в регионе, однако людям часто и не нужны сиюминутные решения, но важно знать, что власть держит их проблемы на контроле, уделяет им время и ресурсы. И именно такой формат живой, а не бюрократической коммуникации способен резко снизить возмущение и претесные настроения в обществе. Кроме того, старые форматы взаимодействия — региональные газеты или телевидение — теряют популярность, особенно у молодой аудитории, и региональным властям приходится прибегать к новым форматам взаимодействия.



Фонд «Петербургская политика» проанализировал аккаунты губернаторов в социальных сетях за последнее время. Как правило, губернаторы и главы республик заводят аккаунты сразу в нескольких соцсетях и сначала ведут их сами, но часто из-за большого потока сообщений им приходится перепоручить это пресс-службам или представителям администраций. При этом, как показывает мониторинг, передача аккаунта в руки помощников значительно снижает интерес к нему как со стороны чиновников, так и аудитории.

Однако социальные сети позволяют губернаторам принимать и оперативные решения. Первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко весьма положительно отозвался о тех губернаторах, которые выходят за рамки онлайн-общения и оперативно оказываются там, где они нужны больше всего. Так, в январе этого года произошел взрыв бытового газа в жилом доме города Шахты Ростовской области. Губернатор Василий Голубев, по словам Кириенко, прямо оттуда работал в соцсетях.



Отличным примером грамотных коммуникаций с населением может служить глава Карелии Артур Парфенчиков, который известен открытостью в общении с людьми. На предыдущей должности (Парфенчиков был главным судебным приставом России) он активно писал в твиттере, а когда приехал в Карелию и баллотировался на высший пост в регионе, завел официальную страницу в «ВКонтакте», чтобы быть поближе к народу. Недавняя прямая линия VKLife Артура Парфенчикова за сутки собрала более ста тысяч просмотров. Ответы на острые вопросы в прямом эфире позволили наладить не только оперативную и качественную связь с жителями республики, но и создать доверительную систему общения.

«Карелия вошла в число успешных партнеров Института развития интернета. В настоящее время в регионе активно внедряется система цифровых решений в области государственного и муниципального управления, что в первую очередь помогает наладить оперативную и качественную связь с жителями республики. Одним из эффективных механизмов стало активное внедрение системы “Инцидент-менеджмент”, которая помогает оперативно отслеживать все обращения жителей региона в социальных сетях к различным органам власти и предоставлять емкие ответы на них. Таким образом, власть видит проблемы, непосредственно волнующие людей здесь и сейчас, и имеет возможность решать их до того, как они перерастут в общественное недовольство. Пользователи социальных сетей, в свою очередь, получают уникальную возможность высказывать предложения и пожелания на привычных и удобных информационных площадках», — говорит Владимир Табак, заместитель генерального директора Института развития интернета.