Курс доллара пошел на разворот

Курс доллара растет на открытии торгов вторника на 17 копеек - до 64,64 рубля, курс евро дорожает на 24 копейки - 72,33 копейки.

Рубль отыгрывает динамику доллара на Forex после того, как лишился поддержки налоговых выплат. Индекс доллара в последние дни достиг 23-месячных пиков на фоне сильной статистики по экономике США. Сегодня этот показатель слегка корректируется - до 97,79 пункта.

Рубль при этом единственный из валют EM оставался в плюсе к доллару в последние дни, однако во вторник сопротивление российской валюты было сломлено.

Впрочем, следует отметить, что на предпраздничных сессиях торгуются небольшие объемы и волатильность на "тонком" рынке может быть очень высокой.

Если котировки нефти будут оставаться на нынешнем уровне (71.61$), а внешний фон - нейтральным, рубль сможет удержаться в диапазоне 64-65.