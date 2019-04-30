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Монарх «цветущего мира»

Москва, 30.04.2019
Юрий Синалеев
В Японии 1 мая будет новый монарх. По причине преклонного возраста на покой уходит 85-лений Акихито. Вместо него императором станет его сын, 59-летний Нарухито. Со сменой номинального главы государства в жизни обычных японцев поменяется немного: реальной властью император не обладает и курс страны не определяет. Но некоторые перемены всё же ожидаются.
#Мир
  • Монарх «цветущего мира»

Император Японии Акихито покидает престол

EPA\TASS

В последний день апреля Акихито, завершив выполнение всех многочисленных ритуалов, предшествующих его отречению от престола, официально покинул Хризантемовый трон. А 1 мая в  Императорском дворце в Токио Нарухито получит «три священных сокровища Японии» - подвески из яшмы (символ процветания), бронзовое зеркало (символ мудрости монарха) и меча, символизирующего силу и мужество потомка богини Аматэрасу, которыми считаются члены правящей династии, самой старой из ныне существующих. 

Мероприятия, связанные со сменой монархов, завершатся 22 октября, церемонией интронизации Нарухито. В ней как предполагается, будут принимать участие главы всех государств, с которыми имеет дипломатические отношения Япония. 

Но уже 1 мая проведя первую аудиенцию, Нарухито официально начнёт новый период в истории страны — эру «Рэйва», что в переводе означает «красота и цветущий мир».

Выбор гэнго — так называется девиз правления нового монарха, являющийся так же названием периода его правления — дело ответственное, им занимается правительство. Оно создаёт авторитетную комиссию, которая долго и обстоятельно ищет подходящее слово. Считается, что каким гэнго будет – таким и окажется правление императора. По крайней мере, в отношении Акихито это оказалось правдой. Его гэнго звучит как «Хэйсэй» («Установление мира»). И действительно, Акихито, вступивший на престол в 1989 году, оказался единственным, за двадцатый век, императором страны, при которым Япония ни с кем не воевала. 

О том, что девизом будущего правителя станет именно «Рэйва» объявил по телевидению 1 апреля генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.

Гэнго Нарухито не только красивое и многообещающее, но и первое, не взятое из китайской литературы. «Рэйва» позаимствовано из сборника традиционной японской поэзии «Собрания мириад листьев». В некотором роде, разрыв с традицией, как, впрочем, и отречение императора от престола. В Японии государь не часто оставляет трон при жизни. 

Новый император вообще может оказаться новатором, при том, что его биография, для японского монарха, вполне обычна. Нарухито окончил университет Гакусюин (вуз местной аристократии), учился в Европе, занимается благотворительностью, общественной деятельностью и наукой — изучает водные ресурсы. Он нейтрален в своих политических взглядах, как и подобает отцу нации и хранителю традиций. Его супруга Масако довольно популярна в стране. Она бывший дипломат, дочь судьи Международного суда ООН Хисаси Овады. Ее благосклонности Нарухито добивался довольно долго: девушка только со второго раза дала своё согласие выйти за него замуж. Словом,  у нового императора всё как полагается.

И всё же при нём ожидается кардинальное новшество, касающееся основы основ любой монархии — порядка престолонаследия. У Нарухито и Масако есть всего один ребенок, 17-летняя принцесса Айко. А трон может занимать лишь мужчина — это не только обычай, но и требование законодательства. Стало быть, закон о престолонаследии придется менять, против чего, кстати, большинство японцев не возражают.

Если же всё останется по-прежнему, самые большие шансы стать преемником Нарухито имеет принц Хисахито. Ему сейчас 12 лет и он, как ни странно, уже нажил себе, как минимум, одного врага. В школу, где он учится проник неизвестный и оставил на парте принца два ножа. В Японии это символ угрозы и негативного отношения. 

Вместе с новым императором в Японии появятся и новые деньги. Точнее новый дизайн банкнот и монет. Это событие наделало немало шума. Японское общество привержено традициям, любые новшества всё равно вызывают живой интерес у людей. 

Прошлый раз дизайн купюр менялся в 2004 году. Тогда, как только измененные иены появились в банкоматах, выстраились огромные очереди желающих получить первые выпущенные серии. Особой популярностью пользовалась купюра в 5000 иен. Ведь на ней, впервые в истории страны, поместили портрет женщины — японской писательницы девятнадцатого века Хигути Итиё. 

На этот раз главные изменения касаются в первую очередь современных технологий защиты, материалов, из которых изготовлены купюры, и конечно, внешнего оформления. Общий цветовой фон, несмотря на отличия рисунка, будет похож на предыдущие выпуски. На банкнотах появятся и новые портреты. Например, на купюре в 10000 иен вместо врача и философа Фукузава Юкити появится предприниматель и меценат Сибусава Эйити, пример капиталиста, работавшего ради общества, а не собственной наживы. В обращении новые банкноты появятся в 2024 году. Так что во время Олимпиады-2020 в Токио гости и участники будут пользоваться денежными знаками прошлой эпохи. 

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