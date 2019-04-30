Нефть дешевеет из-за опасений роста добычи ОПЕК

Нефть показывает отрицательную динамику утром 30 апреля из-за опасений участников рынка увеличения ОПЕК добычи сырья в целях замещения иранской нефти, которая уходит с рынка.

На 7.54 по московскому времени стоимость июньских фьючерсов на WTI потеряла 0,09%, до 63,44 доллара. Июльские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent потеряли 0,2%, достигнув показателя в $71,34 за баррель.

Инвесторы рынка сообщают, что они опасаются резкого роста добычи стран ОПЕК после 2 мая, когда закончат действовать исключения из нефтяных санкций США против Ирана.

Так Тегеран снизит свою добычу нефти во втором полугодии текущего года до с 3,6 млн баррелей в день до 1,9 млн баррелей в день из-за вступления в полную силу санкций США, прогнозируют Аналитики Bank of America Merrill Lynch.

Напомним, в 2018 году Вашингтон вышел из сделки с Тегераном в одностороннем порядке и возобновил санкции якобы из-за нарушений договора иранской стороной.

При этом до 2 мая 2019 года под исключения попали Китай, Индия, Италия, Греция, Япония, Южная Корея, Тайвань и Турция, то есть США обязались не вводить против них санкции за покупку определенных объемов иранской нефти.