На одной из украинских АЭС произошел пожар

Из-за пожара на трансформаторе на Ровенской АЭС Украины пришлось отключить третий энергоблок станции, сообщает глава управления информации и связей с общественностью АЭС Петр Кратик.

Он сообщает, что примерно в 21:04 по киевскому времени, которое совпадает с московским, произошло возгорание трансформатора связи 7АТ из-за его повреждения. Пожар был потушен примерно в 22:00.

На АЭС сообщили, что радиационный фон удалось сохранить в норме, о чем свидетельствует «нулевой» уровень возгорания, присвоенный по международной шкале событий на атомных объектах.

Как сообщает агентство РИА Новости, в настоящий момент устанавливаются причины возгорания, а блоки №2 и №4 продолжают работать с полной загрузкой.

СМИ уточняет, что пожар – это не первое ЧП на Ровенской АЭС за последний месяц, так 16 апреля из-за поломки главного циркуляционного насоса произошла разгрузка мощности реактора третьего энергоблока. Помимо этого в 2017 году реактор полностью остановился во время запуска третьего энергоблока, недавно прошедшего ремонт.

Напомним, расположенная на северо-западе Ровенской области, Ровенская АЭС обладает суммарной мощностью 2835 МВт.