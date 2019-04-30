У россиян проснулся аппетит

Как сообщило Федеральное агентство статистики (Росстат), в марте 2019 года динамика российского сектора общественного питания оказалась самой высокой за последние несколько кварталов. Показатель вырос в годовом сопоставлении на 7,3%. Это выше даже результатов июня-июля 2018 года (6,7 и 5,7%), когда на показателях ресторанного рынка позитивно сказался эффект Чемпионата мира по футболу в России.

Общий объем ресторанного рынка в марте, по оценке Росстата, составил 126,4 млрд рублей. Вообще же рост российского ресторанного рынка в прошлом месяце существенно ускорился по сравнению с февралем (5,6%) и январем (4,6%). По итогам первого квартала оборот ресторанов, кафе и баров в России вырос на 5,8%, до 365,6 млрд рублей. В 2018 году российский ресторанный рынок вырос на 4,2% - до 1 трлн 527,7 млрд рублей.

Статистика, которую привели в исследовании, слишком обобщенная, полагает ведущий аналитик компании «Эксперт Плюс» Мария Сальникова. В целом, по ее оценке, действительно порядка 85% россиян посещают заведения общественного питания. Однако при этом в рестораны и бары они ходят почти в два раза реже, чем в кафе быстрого питания — 2,7 раза в месяц против 5 (данные от компании Deloitte). То есть нельзя сказать, что в культуре россиян появляется активный спрос на посещение мест общественного питания, или, что население стало более бездумно тратить свои заработные платы на рестораны.

Здесь присутствует баланс потребления услуг в недорогих кафе и небюджетных ресторанах и барах. То есть нет надобности обсуждать инфляцию в стране, или динамику заработных плат, указывает эксперт. Эти факторы не оказывают влияние на выбор между едой дома/с собой домашних заготовок, или в кафе. Население в крупных городах заинтересовано в экономии времени, а тот факт, что поесть на ходу можно в любой точке города провоцирует выбирать удобство потребления пищи по надобности, чем использование домашних заготовок в виде бутербродов, например. В выгодном положении в этой ситуации находится Санкт-Петербург, так как в этом городе много кафе и столовых, где за небольшие деньги можно поесть полноценный обед с первым, и вторым блюдом.

То есть причина оптимистичной динамики показателя выручки баров, кафе и ресторанов заключается в большом количестве предложений на рынке по готовой еде, и в сравнительно низких ценах, которые соответствуют текущим возможностям населения, полагает Мария Сальникова. Все эти факторы провоцируют высокий спрос со стороны потребителей из-за удобства и доступности, что естественным образом отражается на общей выручке всего сектора. В перспективе на лето, осень и дальнейшие месяцы можно ждать, говорит аналитик, что спрос на эти заведения сохранится высоким. Просадки показателей в крупных городах можно не ждать, так как, если местные жители уедут из города в сезон отпусков, то компенсация произойдет за счет туристов.

И все же на фоне падения реальных доходов населения, возражает директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский, рост оборота кафе, баров и ресторанов иллюстрирует уровень инфляции в стране. Вырос НДС, подорожало топливо и увеличились другие издержки приготовления пищи, тогда как прибыль кафе, баров и ресторанов, скорее всего, осталась на прежнем уровне.

Сейчас, рассказывает аналитик, существует тренд на появление в местах большого потока людей заведений, которые раньше назывались кулинариями, то есть предлагающими готовую или полуготовую домашнюю еду на вынос, и, скорее всего, эти кулинарии отъедают у предприятий общественного питания до 5-10% процентов клиентов. Не готовить дома, но и не есть в дорогих ресторанах — это один из трендов в Москве и Санкт-Петербурге, который постепенно будет завоевывать регионы.