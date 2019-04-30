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Курс доллара: рубль отреагировал на новости из США

Москва, 30.04.2019
  • Курс доллара: рубль отреагировал на новости из США

Егор Алеев/ТАСС

Курс доллара вырос на 34 копейки к закрытию предпраздничных торгов вторника - до 64,80 рубля, курс евро вырос на 54 копейки - до 72,62 рубля. В отсутствии сильных драйверов инвесторы отыгрывают внешний негатив и закрывают позиции по рублю перед выходными.

При этом курс доллара сегодня снижается к основным валютам в преддверии заседания ФРС, ожидается, что регулятор сохранит ставку на прежнем уровне.

Во вторник лидер демократов в американском сенате Чак Шумер вновь призвал США ввести дополнительные санкции против России для "предотвращения вмешательства в выборный процесс".

Он призвал ускорить рассмотрение «Акта о защите американской безопасности от агрессии Кремля» (DASKA) и «Акта о защите выборов от угроз посредством установления «красных линий» (DETER Act).

Демократ назвал вмешательство Москвы в выборы 2016 года «скоординированной и изощренной атакой на основы демократии — на избирательную систему США».

Валютные торги в ограниченном режиме возобновятся 2 мая.

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