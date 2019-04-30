Санаторно-курортное лечение: особенности и критерии выбора

Современные санатории в России оснащены качественным инновационным оборудованием, позволяющим не только оздоровлять отдыхающих, но и проводить диагностику. Живописная природа, комфортный климат – все это придает сил и окрыляет. Сегодня на базе санаториев работают современные СПА-центры, а номера не менее комфортабельны, чем за границей.

В нашей стране значительное внимание уделяется санаторному отдыху – разрабатываются новые оздоровительные и лечебные программы, наряду с тем, что используются и проверенные годами методы. Структура оздоровительно-лечебных заведений расширяется и улучшается. Курортные города обладают всем необходимым для полноценного отдыха и оздоровления. Потому в России человек может полноценно совместить два в одном – отдых и оздоровление. Чтобы получить максимум пользы от санатория, нужно его правильно выбрать. К этому нужно подойти ко всей серьезностью. На основании каких главных критериев подходят к выбору санатория? Рассмотрим наиболее важные рекомендации, на которые стоит обратить внимание перед онлайн бронированием путевок в санатории с помощью сервиса sanatory.ru.

Цель поездки

Кто-то едет в санаторий просто, чтобы улучшить свое самочувствие, внешний вид, настроение, не имея серьезных заболеваний. Другие же люди полагают на оздоровительно-лечебное учреждение большие надежды по излечению от серьезного заболевания – дыхательных путей, опорно-двигательного аппарата, сердца или другого недуга. Санаторий подбирается исходя из направленности. Есть многопрофильные санатории, предлагающие общий оздоровительный курс, оснащенные СПА. Другие же санатории направлены на определенный профиль заболеваний.

Многопрофильный санаторий

В Ялте работает многопрофильный санаторий «Ай-Петри», он специализируется на общетерапевтических процедурах, оснащен современным СПА. Работает санаторий на протяжении всего года, находится на берегу моря, в окружении зелени. Стоимость – от 1200 рублей в сутки.

Профильный санаторий

Если нужен санаторий узкого профиля, например, специализирующийся на заболеваниях опорно-двигательного аппарата, то в России таких тоже много. В Сочи работает санаторий «Бургас» – это медицинский центр, специализирующийся на заболеваниях дыхательных путей, опорно-двигательного аппарата, кожи, сердечно-сосудистой и нервной систем. Занимаются здесь и мочеполовой сферой. Стоимость – от 1500 рублей в сутки.

Санаторно-курортная карта

Санаторно-курортную карту оформляет врач, в ней указываются заболевания, рекомендованные и запрещенные процедуры, противопоказания. Во многих санаториях работают свои диагностические центры, которые за дополнительную плату проведут исследования и составят санаторно-курортную карту.

Путевки с лечением

Выгодно бывает приобретать сразу путевку в санаторий с базовым лечением, а не только оздоровительными и профилактическими процедурами. Причем, лучше покупать такую путевку сразу, а не на месте, тогда она обойдется дешевле.

Санаторий с природными ресурсами

Многие санатории располагают уникальными природными ресурсами. Хорошо, если там имеются собственные бюветы с минеральной водой.

В Кисловодске есть санаторий «Имени Семашко», находится он в центре города и располагает собственными бюветами с минеральными водами. Здесь не только оздоровляются, но и лечатся пациенты с разными заболеваниями. Стоимость – от 2000 рублей в сутки.

В Ессентуках работает санаторий «Украина» – он находится в живописной парковой зоне с фонтанами. Всего в 500 метрах располагаются источники минеральных вод. Здесь в лечении и оздоровлении используются не только природные факторы, но и медикаментозные, аппаратные методы. Стоимость – от 2300 рублей в сутки.

Период

Важно понимать, какой период будет наиболее эффективен для оздоровления. Лучше брать путевки на срок от 10–14 дней, чтобы успеть пройти все процедуры. Меньший срок будет менее эффективным.

Возрастные ограничения

Стоит обратить внимание и на возрастные ограничения того или иного санатория. Один специализируется на детях, но от 3–4 лет, другой же, подходит людям до 70.

Семейные санатории

Нередко на отдых и оздоровление отправляются всей семьей. В таких случаях стоит выбирать семейные санатории с развитой инфраструктурой. Хорошо, если в них есть игровые комнаты с воспитателем, неглубокие бассейны для детей, анимация, детские меню.

«Надежда» – семейный санаторий в Анапе, с детскими комнатами, игровыми площадками, анимацией, аквапарком. Здесь работает многопрофильный лечебный центр для взрослых, имеется современное диагностическое оборудование. Стоимость – от 1580 в сутки.

«Красная Талка» – санаторий в Геленджике, на берегу Черного моря. Здесь тоже есть все для детей, работает многопрофильный медицинский центр. Стоимость – от 1800 в сутки.

Учитывая все вышеперечисленные рекомендации, вы сможете подобрать санаторий правильно для наиболее эффективного и приятного отдыха, оздоровления.