«Северный поток-2»: такого сценария никто не ожидал

Как заявил заместитель начальника департамента внешнеэкономической деятельности «Газпрома» Дмитрий Хандога, на текущий момент уложено более 1125 километров «Северного потока-2» в Балтийском море, и работы продолжаются. Темпы строительства, сообщил представитель компании, позволяют говорить о том, что проект будет готов уже в 2019 году, как это и было запланировано.



Компания разрабатывает меры для сохранения проекта в графике, сказал Дмитрий Хандога. «Мы анализируем, как повлияет выдача датского разрешения в тот или иной момент, мы работаем над разработкой мер по сохранению проекта в графике. Могу сказать, что в настоящий момент шанс или вероятность сохраняется строительства газопровода и пуска его до конца этого года»,— передает РИА Новости слова представителя газовой компании.



Он отметил, что разрешения уже получены в исключительной экономической зонах Финляндии и Швеции, в Германии уже труба положена. «В конце, когда уже будет выдано разрешение, положить небольшой участок, который останется в Дании, в зависимости от решения, которое будет принято датскими властями»,— отметил господин Хандога.



Есть ощущение, говорит директор Фонда развития права и медиации ТЭК Александр Пахомов, что сейчас уже под проектом «Северного потока 2» если земля еще не затряслась, то небольшое волнение внутри консорциума точно наблюдается. Реализовывается самый наихудший сценарий, на который никто не рассчитывал – Дания встала в позицию серьезного намерения создать все условия для притормаживания проекта.



Nord Stream2 разработал два варианта маршрута на прокладку трубы в исключительной экономической зоне Дании, которые страна сначала долго рассматривала, а потом вынесла вердикт что варианты не отвечают ожиданиям надзорной комиссии. Сейчас страна рассматривает третий вариант маршрута южнее острова Бронхольм. При этом данный вариант является с точки зрения Дании наиболее приемлемым, так как включает оценку воздействия на окружающую среду. Только и тут гарантий, что он будет одобрен, пока никто дать не может, более того: неизвестно сколько времени уйдет на рассмотрение.



Что делать в этой ситуации оператору проекта? Как уже известно, указывает Александр Пахомов, консорциум разрабатывает варианты привлечения Дании к ответу за намеренное препятствование путем подачи иска. Теоретически может быть подан иск против властей страны за затягивание процесса, по которому можно взыскать убытки за срыв срока старта проекта, но пока Дания мало чем рискует, потому что перспективы такого иска туманные – если учитывать обстоятельства «газовой директивы» и то, что такого рода дела могут рассматриваться в судах годами.



Кроме этого, компания еще вчера подала апелляцию, чтобы оспорить решение Датского регулятора по отказу по двум другим заявкам. Основной аргумент обращения, это отсылка к тому, что исключительная экономическая зона не находится под суверенитетом государства, чего не скажешь о территориальных водах.



В сухом остатке получается, что для Газпрома важно, если разрешение Дания даст не позднее августа – максимальный срок это октябрь, поскольку на прокладку оставшейся части трубы в ее водах необходимо два месяца и плюс несколько недель на тестовые запуски и наполнение трубы газом, говорит аналитик. Если же страна найдет способ увернутся и не выдать разрешение, то старт СП2 действительно может быть сорван, а это является одним из ключевых рычагов давления на Россию в предстоящих транзитных переговорах с Украиной.



Видимо, добавляет Александр Пахомов, в ЕС проводят тактику усиленного психологического давления, чтобы подтолкнуть РФ к подписанию договора на условиях прокачки до 60-70 млрд кубов в год через старый маршрут. При реализации такого сценария необходимость в СП2 сохраняется, но добиться вывода его из-под требований газовой директивы снижается.



Позицию Газпрома понять можно, отмечает, в свою очередь, руководитель аналитического департамента компании «ФинИст» Катя Френкель. Сейчас ЕС и США вновь озадачены темой санкций за предоставление паспортов жителям ДНР. Сейчас стране не выгодны любые санкции, так как любая искра конфликта может перекинуть огонь на проект СП-2. Общая длина 1 нити около 1200 км, и то, что уложили 1125 км - говорит о многом - осталось достроить немного, и шансы начать эксплуатацию в конце года - реально есть. К слову, в конце 2018 года было уложено всего 400 км длины. Но построить и запустить - две большие разницы. Можно будет выдохнуть тогда, когда газ пойдёт по трубе, а все бумаги между Россией и странами будут ЕС подписаны.



Безусловно, продолжает Катя Френкель, быть поставщиком сразу для нескольких стран - выгодно всем действующим участникам. Газ для Европы дешев, экологичен, безопасен. Да, к минусам, пожалуй, можно отнести обострение отношений США со всеми - с Россией, со странами Европы, так как не однократно американцы выражали своё негативное отношение к проекту. Они просто так не забудут, и даже после начала эксплуатации могут объявить ограничительные меры участникам эксплуатации данной трубы. Но США и без трубы, если захотят, смогут нанести урон - найдут куда ударить и без этого. Главное - зимой европейцы показали своё стремление получать газ именно по газопроводу СП-2, урегулировав все правовые моменты между своими странами. Так что шансы на то, что все пойдёт по плану достаточно высоки.



