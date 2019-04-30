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Составлен список новых профессий

Москва, 30.04.2019

ВНИИ труда составил список новых профессий, которые появились за последнее время на рынке труда в России.

Среди вновь появившихся специальностей эксперты называют операторов беспилотных летательных аппаратов, специалистов по промышленной робототехнике, менеджеров космических продуктов, аналитиков облачных приложений.

Как рассказала директор по развитию систем профессиональных коммуникаций института Ирина Волошина, за последнее время «Справочник профессий» пополнили несколько десятков новых специальностей. Их появление специалисты отрасли связывают с появлением новых технологий, а также влиянием общественные процессов.

Ранее «Российская газета» сообщала, что в пять раз сократилось число профессий, которые ранее не могли получать женщины. Теперь представительницы слабого пола могут работать в хлебопекарном производстве, а также на транспорте - морском, речном, железнодорожном и даже воздушном.

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