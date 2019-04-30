США увеличивают свое присутствие в Польше

Варшава достигла окончательной договоренности с США об увеличении численности американских военных на своей территории, сообщает Польское телевидение TVP, ссылаясь на заявление министра обороны страны Мариуша Блащака.

По его словам, в настоящее время идет обсуждение деталей договора по размещению военных США и, если все пойдет по плану, договор будет достигнут уже в этом году. Для уточнения всех деталей договора Блащак запланировал визит в США.

Министр уверен, что только так поляки могут гарантировать себе полное спокойствие в отношении возможной «агрессии России».

Ранее польские военные эксперты заявляли, что не доверяют партнерам по НАТО в данном вопросе и готовы сотрудничать в плане собственной безопасности только с Вашингтоном.

Уточняется, что сегодня в Польше базируется около 4,5 тысяч своих военнослужащих, которые служат там на ротационной основе. В конце марта текущего года в Польшу было переброшено еще полторы тысячи американских военных. По версии европейского командования США, подкрепление было необходимо для проведения учений.

Варшава же хочет, чтобы Вашингтон увеличил свое военное присутствие на польской территории еще больше, причем на постоянной основе.