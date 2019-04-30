Стала известна реакция президента Путина на отречение от престола японского императора

Российский президент Владимир Путин выразил признательность отрекшемуся от престола японскому императору Акихито, за то внимание, которое он уделял отношениям с Россией.

«Рассчитываю, что взаимовыгодные связи между нашими государствами будут и впредь укрепляться на всех направлениях», —говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля 30 апреля.

Владимир Путин также отметил, что за годы правления Акихито российско-японские отношения получили заметное развитие.

Российский президент пожелал Акихито и его близким «здоровья, благополучия, долголетия и бодрости духа».

Напомним, японский император Акихито отрекся от престола 30 апреля 2019 года в связи с преклонным возрастом. В этом году правителдю исполнилось 85 лет. 1 мая императорское место займет 59-летний наследный принц Нарухито, старший сын императора Акихито.

Ранее, он совершил 11 религиозных и семейных ритуалов, которые связаны с процедурой отречения. В частности, Акихито побывал у кургана мифического первого императора Японии Дзимму, у мавзолея своего отца, - императора Хирохито, а также в главном храме богини Аматэрасу в городе Исэ.