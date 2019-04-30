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В «Газпроме» рассказали о точных сроках запуска «Северного потока – 2»

Москва, 30.04.2019

Как рассказал замглавы департамента «Газпрома» Дмитрий Хандога, концерн сохраняет планы по завершению строительства газопровода «Северный поток – 2» и его запуск в эксплуатацию в срок, в декабре текущего года.

«На данный момент сохраняется шанс завершения строительства и пуск его в этом году», - сообщил Хандога.

При этом топ-менеджер добавил, что сроки может скорректировать выдача датского разрешения, но компания работает над тем, чтобы сохранить «проект в графике».

Ранее о возможных сдвигах в сроках завершения строительства «Северного потока-2» из-за принятия новых положений Газовой директивы в Евросоюзе заявлял глава оператора проекта Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг. Он также не исключил возможность обращения  в суд, если это произойдет, поскольку затягивание запуска не выгодно никому. В случае смещения сроков завершения строительства «Северного потока-2» пострадает вся Европа, так как из-за  отсутствия доступа к ресурсам недорогого природного газа цена на этот вид топлива возрастет.

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