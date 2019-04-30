В Германии оценили шансы Зеленского «потягаться» с Путиным

Новому президенту Украины Владимиру Зеленскому сложно будет «тягаться» с российским лидером Владимиром Путиным, считает немецкий таблоид Bild. СМИ напоминает, что политический опыт Зеленского пока ограничивается только ролью в телесериале «Слуга народа».

В этой связи автор материала задается вопросом: «Сможет ли вообще этот комик потягаться с Путиным?»

Также журналиста волнует и глобальный вопрос: «Могут ли вообще актеры всерьез заниматься политикой?» Он сообщает, что для большинства немцев это «абсурдное представление».

Помимо этого не ясны планы Зеленского, как политика, поскольку в ходе предвыборной компании он практически не давал интервью и воздерживался от конкретных обещаний, пишет СМИ.

Однако, несмотря на отсутствие программы, шоумен победил с огромным разрывом, что можно назвать «нонсенсом», хотя, как пишет автор материала, история знала случаи, когда телезвезды делали неплохую политическую карьеру.

Журналист напомнил и о реакции канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которая хоть и поздравила Зеленского с победой, но при этом высказала опасения в связи с тем, что Украина выбрала «политически неопытного президента».

Меркель уверена, что на Украине наступила «фаза неопределенности», а для Москвы время «активных действий».