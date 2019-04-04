Депутаты приняли закон о налоговых вычетах по НДС при экспорте услуг

Депутаты нижней палаты российского парламента приняли в окончательном чтении поправки в Налоговый кодекс (НК) РФ. Согласно принятому документу, экспорт услуг из России освобождается от НДС. Кроме того, внесены некоторые уточняющие поправки в налоговое законодательство, передаёт агентство «Интерфакс».

Таким образом, новый закон даёт возможность компаниям получить налоговый вычет при экспорте услуг по аналогии с налоговым вычетом на товары. Также от НДС освобождается передача на безвозмездной основе в казну государства объектов недвижимого имущества, а в казну субъекта/муниципалитетов – объектов социально-культурного назначения. В частности, от уплаты НДС освобождена передача на безвозмездной основе в собственность страны имущества для проведения научных исследований на территории Антарктики.

Отмечается, что закон вступает в силу со дня его официального опубликования в российских СМИ, но не раньше первого числа очередного налогового периода.