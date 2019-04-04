Вход/Регистрация Подписка

Депутаты приняли закон о налоговых вычетах по НДС при экспорте услуг

Москва, 04.04.2019

Депутаты нижней палаты российского парламента приняли в окончательном чтении поправки в Налоговый кодекс (НК) РФ. Согласно принятому документу, экспорт услуг из России освобождается от НДС. Кроме того, внесены некоторые уточняющие поправки в налоговое законодательство, передаёт агентство «Интерфакс».

Таким образом, новый закон даёт возможность компаниям получить налоговый вычет при экспорте услуг по аналогии с налоговым вычетом на товары. Также от НДС освобождается передача на безвозмездной основе в казну государства объектов недвижимого имущества, а в казну субъекта/муниципалитетов – объектов социально-культурного назначения. В частности, от уплаты НДС освобождена передача на безвозмездной основе в собственность страны имущества для проведения научных исследований на территории Антарктики.

Отмечается, что закон вступает в силу со дня его официального опубликования в российских СМИ, но не раньше первого числа очередного налогового периода.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    Электромеханическое проектирование с Solid Edge

    Создание сложных интеллектуальных изделий требует применения инструментов электромеханического проектирования. И в этом помогает Solid Edge.

    Запущен новый виток исследований достижений российских университетов

    Активное развитие передовых российских университетов демонстрирует их постоянно растущая видимость на международном уровне.

    Эксперты: акции ММК подорожали за 5 лет на 601% и будут расти дальше

    Акции Магнитогорского металлургического комбината за пять лет подорожали на 601%, подсчитали эксперты австралийской финансовой компании Simply Wall St. При этом ценные бумаги ММК по-прежнему остаются недооцененными

    Самозанятым помогут заявить о себе

    Альфа-Банк первым представил мобильное приложение для самозанятых

    «Экспоцентр»: место, где бизнес развивается

    ИТС: сферы приложения и условия эффективности

    Камеры, метеостанции, весогабаритный контроль – в Белгородской области уже несколько лет ведутся работы по развитию интеллектуальных транспортных систем.
    Новости партнеров

    Tоп

    1. Курс доллара: рубль завершил неделю мощным падением на фоне новостей из США
      Курс доллара: рубль завершил неделю мощным падением на фоне новостей из США
    2. Прогноз погоды от Гисметео: синоптики рассказали, какими будут первые дни апреля
      Прогноз погоды от Гисметео: синоптики рассказали, какими будут первые дни апреля
    3. Китай жестко ответил на требования США к Москве и Пекину «убираться» из Венесуэлы
      Китай жестко ответил на требования США к Москве и Пекину «убираться» из Венесуэлы
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама