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ЕВРОПЕЙСКИЙ БРЕНД ЗАПУСКАЕТ ЛИНИЮ СНИКЕРОВ ОГРАНИЧЕННОЙ СЕРИИ

Москва, 04.04.2019
Голландский бренд мужской одежды и аксессуаров Suitsupply представляет премиум-линию сникеров на плоской подошве в стилистике начала 90-х. Олдскульные сникеры ограниченной серии будут представлены в российских магазинах бренда наряду с кэжуал-линейкой одежды спорт-шик.
#Hi-END
  • ЕВРОПЕЙСКИЙ БРЕНД ЗАПУСКАЕТ ЛИНИЮ СНИКЕРОВ ОГРАНИЧЕННОЙ СЕРИИ

Под влиянием общемировой тенденции к «оспортивливанию» одежды и образа жизни современного мужчины, бренд Suitsupply вводит в ассортимент сезона весна-лето ограниченную серию сникеров из натуральной итальянской кожи и замши на плоской белой подошве, которыми благодаря сдержанной цветовой палитре, олдскульному верху, а также плоской шнуровке и кожаной прошивке в тон можно разбавить даже классический верх из в меру строгого пиджака. Отсюда вытекает и ключевое отличие этой модели-хамелеона от аналогов – будучи так называемыми casual shoes, они, тем не менее, сконструированы таким образом, чтобы мимикрировать под цельный образ, гармонично встраиваясь в него и стилистически не выбиваясь за рамки дозволенного.

Новая линия сникеров дополнит кэжуал-линейку одежды и аксессуаров на каждый день, решенную в стилистике спорт-шик – с ее расслабленными брюками на кулиске а-ля чиносы из материалов и тканей лучших итальянских мануфактур, свитерами из 100% хлопка, а также дышащих «смесей» хлопка, льна и шелка, поло из ткани пике пастельных тонов, футболками классического кроя и шортами со стрелками из 100% мануфактурного эко-хлопка.

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