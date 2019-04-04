Гисметео, прогноз погоды на выходные: в Москве и Подмосковье будет облачно

Согласно прогнозу погоды, который озвучили специалисты Гисметео, в предстоящие выходные в Москве и Московской области будет тепло и облачно, возможны осадки.

При этом на характер погоды окажет влияние циклонический южный фронт. В пятницу, 5 апреля ещё ярко будет светить солнце, чему способствует высокое атмосферное давление. Но уже в субботу 6 апреля, давление нормализуется, небо затянуть низкие облака. Однако температурный фон сильно не поменяется.

В ночь на субботу от нуля до плюс 1, днём при влажности от 45% до 60% термометры будут фиксировать плюс 7-9. Осадки если и возможны, то незначительные, непродолжительные и не во всех районах Москвы. В ночь на воскресенье может подморозить до минус 1, в области до минус 3. Поэтому тем, кто собирается предстоящий уикенд провести на подмосковных дачах, синоптики Гисметео рекомендуют захватить с собой тёплую одежду – в ночные часы она точно пригодится.

Гисметео. Прогноз погоды в Москве на эти выходные

Днём в воскресенье – по-прежнему облачно, с прояснениями, практически полное отсутствие ветра и плюс 8-10. Ближе к вечеру в Подмосковье может пойти дождь. Это касается восточных, а также северо-западный районов области. В частности, осадки прогнозируются в Балашихе, Железнодорожном, Раменском, Лыткарино, Истре и Солнечногорске.

По прогнозу Гисметео, в Москве в воскресенье, 7 апреля также пасмурно, утром плюс 1-3, небольшой дождь, днём плюс 6-8 и также осадки, вечером – плюс 4-7, высокая влажность и низкое атмосферное давление. По приметам на 7 апреля судили о лете и об урожае. В этот день отмечается Благовещенье – важный христианский праздник годового цикла.

Считалось, что если на Благовещенье ночь тёплая – весна будет дружная; если к этому дню ещё не прилетели ласточки – весна ожидается холодная; безоблачное небо – предвестник грозного лета; солнечный день – к хорошему урожаю яровых; на Благовещение мороз – под кустом овёс; если день красный, то в этом году будет много бед и пожаров. Сны с 6 на 7 апреля предсказывают будущее, но сбудутся они не скоро. Сновидение, увиденное днём 7 апреля, исполнится через 6 месяцев. Людям, родившимся 7 апреля, следует носить агат.