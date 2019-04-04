«Главное, чтобы не победил Порошенко»: треть россиян симпатизирует Зеленскому

Почти треть граждан России симпатизирует кандидату в президенты Украины Владимиру Зеленскому. Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), известный шоумен вызывает симпатии у 31% респондентов.

Действующему главе государства петру Порошенко отдают свои предпочтение всего 1% россиян, при этом подавляющее большинству наших соотечественников – 63% – не нравится ни один из участников второго тура президентских выборов в «незалежной», передаёт сетевое издание «Вести. Экономика».

Среди тех, кому симпатичен Зеленский, большинство считает, что он «сможет исправить ситуацию на Укриане» и «наладит отношения с РФ». Кроме того, его считают «новым лицом украинской политики», а также «молодым, активным и энергичным».

Любопытно, что за выборами в соседнем государстве внимательно следят 39% участников опроса, ещё 54% россиян признались, что слышали о выборах, но не следят за ними пристально. При этом почти все респонденты ответили, что для них главное, чтобы во втором туре не победил Порошенко.

Напомним, после обработки 100% протоколов Зеленский набрал 30,24% голосов избирателей Украины. За Порошенко отдали свои голоса 15,95%. Таким образом, на Украине состоится второй тур выборов, который пройдёт 21 апреля.