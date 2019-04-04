Как купить акции частному лицу

Сегодня желание инвестирования личных сбережений в акции охватывает многих. И труднее всего в его воплощении приходится частным лицам. Многие считают, что инвестирование в России – это темный лес, понять который невозможно. Это отнюдь не так. Сегодня любое физическое лицо может приобрести ценные бумаги. И в данной статье предложена максимально-подробная информация о том, как купить акции физическому лицу и как верно вкладывать свои деньги.

Все о ценных бумагах

Прежде чем понять, как приобрести акции физическому лицу, необходимо разобраться с понятием о самих ценных бумагах.

Под акцией понимается ценная бумага какого-либо предприятия, которая дает право своему владельцу претендовать на часть доходов этой организации. В ее продаже заинтересованы обе стороны. Покупатель (инвестор) претендует на долю прибыли. Продавец (владелец фирмы) нуждается в деньгах на развитие своей фирмы. Он же (продавец) и предоставляет своим акционерам годовую прибыль (в виде вознаграждения за вклад) – дивиденды. Приобрести ценные бумаги могут частные, а также юридические лица.

Способы осуществления покупки частными лицами

Сегодня купить акции и получать дивиденды частному лицу возможно несколькими способами. Все они доступны в России. Но лишь один способ подразумевает под собой возможность целевой торговли долью фирмы (брокерский способ покупки, лидер в данной области – БКС Брокер).

Банк

Самым простым и доступным способом становления акционером для частного лица является покупка ценных бумаг в банковской организации. Стоит отметь, что далеко не все финансовые учреждения предоставляют возможность приобретения ценных бумаг. Это не является их профилирующим направлением. Однако, некоторые российские банки (например, Газпромбанк, Сбербанк) осуществляют торговлю акциями для частных лиц.

При этом финансовые учреждения проводят продажу как собственных ценных бумаг, так и долями сторонних компаний, находящихся в обороте банка. Таким способом купить акции частному лицу довольно просто:

Посещение банка; Выбор интересующего предложения; Ознакомление с правилами совершения сделки; Внесение денежных средств, требуемых финансовым учреждением.

Недостаток: ограниченность предложений и невозможность торга.

Независимые предприятия/лица

Покупка бумаг для частного лица таким образом является внебиржевым мероприятием Чаще всего независимые лица/компании предлагают совершить сделку через интернет. В качестве продавца может выступать как частное лицо (акционер), так и независимое предприятие.

Недостаток: вероятность попасться в руки недобросовестных акционеров. Не рекомендуется для новичков в сфере инвестирования.

Эмитент

Под эмитетом понимается предприятие (государственное или частное), выпускающее собственные ценные бумаги и предоставляющие их на продажу. Чаще всего такие компании представлены в качестве закрытых акционерных сообществ, не выходящих на биржу. В данном случае сделка также совершается частным лицом без посредников. Но назвать популярным такой способ нельзя.

Недостаток: владелец теряет все право на управление бумагами в случае их потери; невозможность торга.

Брокер (фондовые биржи)

Самым оптимальным вариантом для того, чтобы купить акции частному лицу, является обращение в брокерскую компанию. Выйти без юридического лица на фондовую биржу невозможно. Совершить такую манипуляцию можно лишь при помощи брокера либо фирмы, имеющей полномочия на выполнения данных действий. Брокер – это некий посредник между инвестором и биржей, который выполняет все действия первого и заключает договор непосредственно с продавцом.

Происходит покупка через посредническую брокерскую организацию следующим образом:

Выбор брокерской компании; Заключение договора об обслуживании частного лица брокером; Создание банковского счета акционера; Пополнение покупателем счета; Приобретение доли.

В данном случае большая часть забот ложится на плечи брокера. Именно поэтому данный способ особенно рекомендован для новичков, не знающих, как купить акции частному лицу в РФ.

Брокерская организация – купить акции проще, чем Вы думали

Если на разные чаши весов поставить банки/частные компании/эмитеты и брокерские конторы (в контексте покупки доли прибыли организации для частных лиц), то последние будут со значительным преимуществом перевешивать. Определим несколько достоинств данного способа:

Выгода. Условия брокеров гораздо выгоднее, нежели те, которые предлагают банки или частные компании.

Выбор. С помощью брокерской компании возможно выйти почти на любую фондовую биржу.

Удобство. Сегодня для общения с посредником и выдачи указаний о покупке/продаже акций достаточно иметь доступ к интернету.

Хорошая брокерская компания не только поможет совершить сделку, но и объяснит, как работать с акциями частному лицу и как извлекать из инвестиций максимум выгоды.





Успешность совершенной сделки напрямую зависит от профессионализма брокера и его опыта работы в данной сфере. Доверять следует лишь организациям с высокими статистическими данными, и весомой процентной долей. В Московских биржах лидирующую позицию среди брокерских фирм занимает БКС Брокер. Именно она (в далеком 1995 году) была в числе первых организаций, предоставляющих брокерские услуги. Здесь точно знают, как купить акции физическому лицу на самых оптимальных для обеих сторон условиях.

Сколько надо вкладывать в инвестирование?

После выбора брокера необходимо определиться с бумагой, которая и будет приобретаться. Главный вопрос на данном этапе: «По какой цене купить акции частному лицу, чтобы получить максимальную выгоду?». Ответ прост: тратить надо максимум 1/3 от суммы отложенных на инвестирование денег. Абсолютно никто не может дать гарантии того, что доходы организации (в которую и были инвестированы сбережения) не начнут падать. Но не стоит забывать, что акционер может в любой момент продать принадлежащие ему активы организации.

Инвестирование – это риск, на который необходимо идти осознано, четко взвешивая все «за» и «против». Чем больше риск – тем выше возможная прибыль. От акций уже в первый год можно получить от 20% чистой прибыли. Такой высокий доход невозможен при внесении вклада в финансовой организации.

На что стоит обратить внимание перед совершением сделки?

Прежде чем приобрести акции физическому лицу следует детально их изучить (динамика, выгоды и пр.). Помимо этого, следует определить:

Цель совершения покупки: получение прибыли/дивидендов или дальнейшая продажа документов на долю в фирме с целью получения выгоды.

Стратегию акций: агрессивная (большой рост и высокий риск) или лояльная (небольшой рост и минимальный риск).

Выбор цели и стратегии полностью зависит от будущего акционера. Опираться следует не только на статистические данные, но и на рекомендации брокера. Рисковать стоит далеко не всегда. Но без этого, порой, получить действительно высокую прибыль невозможно.

Теперь Вы знаете, как купить акции физическому лицу без помощи посредников и через брокерскую компанию. Выбирать наиболее подходящий способ становления акционером предстоит лишь Вам. За отсутствием достаточного количества знаний в сфере инвестирования стоит довериться специализированной и опытной фирме БКС Брокер. Так Вы сумеете минимизировать риск, т.к. вся работа будет выполнена профессиональным специалистом.