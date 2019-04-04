Китай готовит неприятный сюрприз для США

Китай строит планы по выходу в мировые лидеры производителей ядерной энергетики. Ради этого Пекин готовится к мощному «ядерному энергетическому рывку», сообщает издание Global Asia.

Для осуществления столь амбициозных планов Пекин настроился достичь к 2030 году суммарной мощности ядерных реакторов в 238 ГВт, пишет СМИ.

Сегодня суммарная мощность китайских объектов атомной промышленности составляет около 44 ГВт., что составляет 4% от общей выработки электроэнергии в Китае. Для сравнения суммарные мощности АЭС России составляют 22 ГВт при 25 используемых реакторах.

Лидером по производству атомной энергии в мире являются сегодня США, обладающие ста реакторами, которые в общей сложности вырабатывают 99 с лишним ГВт.

Как уверен автор материала, США вряд ли устроит стремление Китая к гегемонии в области производства атомной энергии. Но при учете того, что Вашингтон отказался от строительства двух энергоблоков AP1000, вполне возможно, что Китай в ближайшие 10-11 лет потеснит Соединенные Штаты на мировой арене по мощностному показателю АЭС.

Правда, как уточняет СМИ, чтобы реализовать задуманное Китаю предстоит уже в этом году начать строительство более 40 реакторов. В настоящий момент достоверно известно о строительстве 13 энергоблоков, еще 12 находятся на стадии согласования проектов. Однако из неофициальных источников известно, что до 2030 года будут построены как минимум 42 энергоблока.

Автор материала считает, что Китаю вряд ли удастся выйти к 2030 году на мощность в 238 ГВт, однако, к указанному сроку Пекин сможет построить необходимое количество энергоблоков для обеспечения упомянутой колоссальной мощности.