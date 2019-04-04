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Китай жестко ответил на требования США к Москве и Пекину «убираться» из Венесуэлы

Москва, 04.04.2019
  • Китай жестко ответил на требования США к Москве и Пекину «убираться» из Венесуэлы

Артем Иванов/ТАСС

Китай жестко ответил на требования Вашингтона к Москве и Пекину отказаться от присутствия российских и китайских военных в Венесуэле. 

Как ранее в пятницу заявил советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон, США будут рассматривать как прямую угрозу миру и безопасности в регионе размещение в Венесуэле военных "внешних игроков из-за пределов Западного полушария".

"Мы серьезно предостерегаем внешних игроков из-за пределов Западного полушария от размещения военных активов в Венесуэле или где-то еще в этом полушарии с намерением начала или расширения военных операций. Мы будем рассматривать такие провокационные действия как прямую угрозу международному миру и безопасности в регионе", - сказано в его заявлении, распространенном Белым домом.

Кроме того, Болтон осудил власти Венесуэлы за то, что они приняли "российский военный персонал и вооружение".

Отвечая на вопрос об этом заявлении, пресс-секретарь МИД Китая Гэн Шуан заявил на брифинге во вторник, что «страны Западного полушария, включая страны Латинской Америки, являются суверенными государствами, «поэтому они имеют право определять свою собственную внешнюю политику и свой путь. Участвовать во взаимовыгодном сотрудничестве со странами по своему выбору».

«Что касается вопроса (о будущем) Венесуэлы, мы хотим подчеркнуть, что он может быть решен только венесуэльским народом, а стабильность отвечает интересам Венесуэлы и региона», - сказал Гэн журналистам.

«Китай хотел бы работать с международным сообществом, чтобы помочь Венесуэле в кратчайшие сроки восстановить стабильность. Тем временем мы будем продолжать развивать дружественное и взаимовыгодное сотрудничество со странами Латинской Америки».

«Латиноамериканские дела не являются исключительным бизнесом определенной страны, и Латинская Америка не является задним двором определенной страны», - заключил китайский дипломат.

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