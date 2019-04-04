Куда вложить деньги, чтобы получать ежемесячный доход

Куда вложить деньги выгодно

Деньги должны работать. В противном случае их владелец столкнется не только с упущенной выгодой, но и с неумолимо пожирающей сбережения инфляцией. Отложенная сумма за год потеряет 10-12%. Чтобы нивелировать это влияние, стоит, как минимум, воспользоваться банковским депозитом.

Но все, что он позволит, - более-менее сохранить первоначальную сумму (проценты по банковскому вкладу редко покрывают инфляцию). Куда лучше вложить деньги, чтобы получать ежемесячный доход. Активный или пассивный – зависит от вашего желания и свободного времени. Как же заставить деньги работать?

В современной экономике существует множество направлений, куда можно вложить деньги, чтобы получать ежемесячный доход. Все эти направления можно оценить по следующим параметрам:

доходность;

риск;

минимальная сумма для вхождения;

срок окупаемости.

Сочетание этих параметров для каждого направления инвестирования – свое. Оптимальным будет портфельный подход, когда свободные средства инвестируются в различные инструменты. Это позволяет не только диверсифицировать риски, но и оптимизировать доходы.

Куда вложить деньги выгодно, если стоит цель получать ежемесячный доход? Рассмотрим основные способы.

Вложение средств в недвижимость

Коммерческая и жилая недвижимость имеет устойчивую тенденцию к росту цен. Особенно это касается крупных городов и курортных зон. Это позволяет гарантированно зарабатывать как путем покупки с целью последующей продажи (например, покупка квартир на этапе строительства жилых комплексов), так и путем сдачи в аренду (пассивный ежемесячный доход).

В недвижимость вложить деньги выгодно, куда выгоднее, чем в банк – это дает 15 – 20% годовых, не считая прироста в цене самого объекта недвижимости. Да и риск при этом практически отсутствует. Поэтому для тех, кто не любит рисковать, это оптимальный вариант. Но следует учитывать, что срок окупаемости при инвестировании в недвижимость достаточно высок, а ликвидность, напротив, низкая, и чтобы продать этот актив потребуется время. Еще один недостаток таких вложений – достаточно высокий порог минимальной требуемой суммы. Необходимо иметь не менее одного миллиона рублей.

Инвестиции в движимое имущество

Чтобы получать пассивный ежемесячный доход, можно сдавать не только жилье, но и востребованное движимое имущество. Сейчас активно растет сектор автомобильной аренды в крупных городах: многие люди, желающие работать в такси, курьерской доставке или грузоперевозке, готовы платить за автомобиль арендодателю.

При этом авто в аренду предоставляют как крупные автопарки, так и частные лица. В зависимости от класса авто, в среднем аренда стоит от 1500 рублей в день (эконом) до 6000 руб в день (бизнес-класс). Люксовые авто стоят значительно дороже, но их востребованность и загруженность намного ниже.

В крупных городах можно также сдать машину в каршеринг – сервис предоставления в аренду с поминутной оплатой свободных авто, находящихся в географической доступности.

Недостаток этого способа пассивного заработка – высокий порог финансовых вложений и значительные риски: проверить арендополучателя трудно, либо и вовсе невозможно (в случае каршеринга).

Заработок в Интернете

Еще один современный способ вложения денег с целью получения регулярного дохода – различные Интернет-ресурсы. Вложения здесь сравнительно низкие либо отсутствуют: не обязательно даже создавать собственный ресурс, можно просто продвигать страницы в соцсетях с интересным для пользователей контентом.

Основные способы ежемесячного заработка в Интернете (как активного, так и пассивного):

блоггинг – не требует практически никаких вложений, все, что нужно – уметь красиво писать об интересных для людей вещах, желательно, сопровождая текст красивыми авторскими фото; монетизируется эта деятельность путем размещения рекламы – рекламодатели сами придут на страницу, у которой много подписчиков;

видеоблоггинг: из вложений – хорошая видеоаппаратура; блог на ю-тьюб можно вести практически на любую тематику, монетизируя таким образом как хобби, так и профессиональную деятельность;

собственный сайт: домен, хостинг, продвижение, архитектура и дизайн сайта, контент – все требует затрат, которые можно, при желании, свести к минимуму: готовые шаблоны, бесплатный хостинг, самостоятельно написанные тексты;

интернет-магазины – комбинация онлайн- и офф-лайн бизнеса: помимо сайта Интернет-магазина понадобится склад и оборотный капитал для поддержания ассортимента;

приложения для смартфонов – не обязательно быть разработчиком, чтобы начать зарабатывать в этой сфере, достаточно придумать перспективную идею и заказать приложение на фрилансе (обойдется в 20 – 30 000 рублей);

инвестиции в перспективные ресурсы – участие на условиях софинансирования таких быстро монетизируемых направлений, как онлайн-обменники, агрегаторы объявлений, биржи фриланса.

Срок окупаемости для разных способов Интернет-заработка – различается. Для сайта – от полугода и выше (в зависимости от актуальности тематики), для блогов – в зависимости от накопления подписчиков, приложения начинают приносить заработок сразу после размещения, а Интернет-ресурсы – после запуска и некоторого периода раскрутки.

Заработок в Интернете трудно назвать пассивным (кроме инвестиций в приложения и Интернет-ресурсы), но он получает быстро монетизировать собственную креативность и умения.

Вложения в акции и другие финансовые инструменты

Классический ответ на вопрос, куда вложить деньги – инвестиции в акции, облигации, производные ценные бумаги. Доход, который при этом генерируется, зависит от природы финансового инструмента. Например, акции приносят дивиденды и доход в виде положительной разницы между ценой покупки и ценой продажи. Облигации – это долговые обязательства, выпущенные в обращение, а доход по ним приносит процент по займу.

Уровень риска и уровень доходности варьируется в зависимости от конкретной ценной бумаги, и оценить их, не имея специальных знаний, достаточно сложно.

При вложении в акции очень важно следовать определенной стратегии, бессистемные действия на фондовом рынке гарантированно приведут к потерям, особенно при отсутствии опыта. Доходность варьируется в диапазоне 10 – 100 %, а риски обратно пропорциональны доходности и зависят от выбранной стратегии. Для того чтобы открыть брокерский счет и купить минимальный пакет акций будет достаточно 5 000 рублей.

Инвестирование в акции может быть и пассивным – если воспользоваться услугой доверительного управления одной из брокерских контор. Чтобы не столкнуться с мошенниками, лучше выбирать брокеров, давно работающих в данной сфере и имеющих хорошую репутацию, таких как БКС «Брокер» финансовой группы БКС, одной из пионеров фондового рынка в России (работает с 1995 г.).

Диапазон стратегий (от консервативного до умеренно агрессивного), предлагаемый этой брокерской компанией, позволяет подобрать именно тот подход, который максимально соответствует целям и характеру частного инвестора.

Даже при следовании консервативной стратегии с весьма умеренным риском, доходность в год составит 20 – 30%, а минимальный финансовый порог начинается с 500 рублей.

Доход на валютном рынке – инвестиции в Forex

Еще один способ получения спекулятивного дохода – игра на валютном рынке Forex. Валютные курсы постоянно колеблются, и если с достаточной точностью предугадывать эти колебания, можно ежемесячно зарабатывать неплохие суммы, тем более, что развитие информационных технологий позволяет совершать операции из любой точки земного шара, где есть Интернет.

Получать доход на Форекс можно сидя дома, уехав в отпуск, в промежутке между выполнением основных функций на работе. Это не требует много времени. Но вот что действительно необходимо для того, чтобы эта деятельность приносила доход – это знания. Как минимум, в сфере технического и фундаментального анализа. А также математический склад ума и наличие хорошей интуиции.

Отсутствие любой из этих составляющих делает инвестиции в Форекс высокорисковыми. Кроме того, как и на фондовом рынке, здесь важно иметь определенную торговую стратегию и следовать ей.

Но, как и во многих других сферах, можно передать свободные деньги в доверительное управление профессиональным трейдерам. Эти услуги предоставляют многие брокерские конторы, главное, предварительно проверить репутацию и опыт на рынке.

Минимальные вложения на Форекс – от 1 $, но на самом деле, чтобы ежемесячный доход составил ощутимую сумму, желательно иметь инвестируемый капитал хотя бы от 100 000 рублей. Уровень риска на Форекс выше, чем на фондовом рынке, поскольку валюты более волатильны, чем акции, а их курс значительно сложнее предугадать.

Инвестиции в криптовалюты

Криптовалюты – новейшее экономическое явление, в оценке которого финансовые эксперты существенно расходятся. Кто-то расценивает их как «мыльный пузырь», который может лопнуть в любой момент. Кто-то говорит, что за ними – будущее. Очевидно одно – волатильность криптовалют чрезвычайно высока, а динамика – непредсказуема.

Поэтому, если вложить деньги в криптовалюту, можно как значительно приумножить свой капитал, так и потерять его. Финансовый порог на входе – буквально от 100 рублей.

Криптовалюту можно не только покупать, но и майнить. Но каждая дополнительная единица любой криптовалюты требует возрастающих, по сравнению с предыдущей, вложений. Поэтому майнинг уже стал достаточно сомнительным, с экономической точки зрения, мероприятием. Да и порог входа здесь – от 15 000 $.

Доходность в сфере операций с биткойном и другими криптовалютами может составлять 50 – 1000% годовых, но и риск при этом чрезвычайно высок.

Вложение денег в венчурные фонды и стартапы

Венчурный бизнес в России развит недостаточно, хотя во всем мире это направление является одним из самых перспективных. Но у нас приобретает все большую популярность непосредственное финансирование стартапов – инновационных бизнесов на этапе их становления.

Все, что изменило жизнь современных людей – изначально было стартапами: Интернет, цифровые камеры, поисковые системы, социальные сети и многое другое. И первоначальные вложения инвесторов, рискнувших своим капиталом и поддержавших эти инновации, окупились многократно. Но и риски здесь достаточно высоки – хорошо, когда на десяток инновационных бизнес-зародышей «выстреливает» один стартап.

Но для тех, кто хочет многократно приумножить свои первоначальные вложения, - это идеальный вариант.