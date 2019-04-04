Nation: раздувание Рашагейта несет угрозу самим США

Сегодняшняя опасная реальность беспрецедентна и имеет две грани, пишет американский политолог Стивен Коэн. С одной стороны, никогда еще отношения между Москвой и Вашингтоном не были в таком плохом состоянии, в котором от малейшей искры может вспыхнуть война. Американские и российские силы застыли друг против друга в напряженном ожидании в Восточной Европе, на Украине, в Грузии и Сирии, а сейчас, не исключено, еще и в Венесуэле. С другой, сотрудничество и контакты, известные также как «разрядка» и позволившие США и СССР прожить ХХ век, не считая 1918 года, без войн, сейчас полностью разбиты и криминализированы почти тремя годами фальшивых обвинений - Рашагейтом. Криминализированы до такой степени, что встреча между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным в 2018 году, традиционная практика американских президентов со времен Эйзенхауэра, была признана… «государственной изменой». По той же причине политику Трампа по отношению к России повсеместно в Америке сейчас принято называть «умиротворением».

Наиболее опасным среди множества фиктивных обвинений в адрес России является обвинение во вмешательстве в президентские выборы в 2016 году. Причем, обвинение раздуто до такой степени, что приравнивается к Перл-Харбору и терактам 11 сентября. Если это обвинение соответствует действительности, то Америка, как и положено супердержаве, рано или поздно должна нанести ответный удар. Это значит, что американцы живут в состоянии нависшей войны с русскими. Причем, речь идет о ядерной войне.

Однако все дело в том, что это обвинение ложное, уверен Стивен Коэн. Никакие русские самолеты, ракеты, бомбы, парашютисты и т.д. не появились на территории США в 2016 г. Не было три года назад даже малейшей угрозы такого нападения. Да, Россия вмешивалась в выборы президента США, но только по мелочи. И уж конечно, далеко не так, как это сделали в 1996 г. сами Соединенные Штаты, чтобы помочь Борису Ельцину сохранить пост президента России.

Тем не менее, после того, как спецпрокурор Мюллер сообщил 24 марта, что не нашел фактов сговора между президентом Трампом и Кремлем, огромная армия русофобов переключила свое внимание на Российскую атаку 2016 года. Причем, о войне Путина против Америки говорят и пишут не только завзятые «ястребы», в чем нет ничего удивительного, но и вполне вменяемые политики и журналисты. Все они готовы подписаться под словами, что «Россия – незаконный режим, который изо всех сил пытается разрушить возглавляемый Америкой мировой порядок».

Причем, в докладе Мюллера, как следует из слов министра юстиции Уильяма Барра, имеется большая глава, посвященная исключительно вмешательству России в президентские выборы в 2016 г. Остается надеяться, что Мюллер не повторяет в этой главе давно всем известные лживые, утверждает Коэн, эпизоды и факты. Такие, например, как:

1. Никаких документальных и физических доказательств того, что российские хакеры в 2016 году взломали сайт Демократической партии и передали электронную переписку Хиллари Клинтон Wikileaks, не существует. Группа бывших офицеров спецслужб США (VIPS) неопровержимо доказала, что взлом – инсайдерская работа, сделанная кем-то из демократов. Если это так, то говорить о Рашшагейте по меньше мере, глупо.

2. Мюллер выдвинул обвинения против ряда представителей спецслужб России во вмешательстве в выборы президента США. Однако это обвинения, а не доказательства. К тому же, двое журналистов тщательно проверили обвинения спецпрокурора и пришли к выводу, что они слишком надуманны и бездоказательны. К тому же, никто даже не доказал, что так называемые российские атаки на американские соцсети оказали хоть какое-то воздействие на результат выборов.

3. Встреча в Трамп Тауэр между руководителями избирательной кампании Дональда Трампа и многочисленной группой русских, постоянно квалифицируется как часть Российской атаки, однако считать людей, встречавшихся с Трампом и его людьми, эмиссарами Кремля глупо. Люди Трампа не платили никаких денег и не получили никакой «грязи» против противников в отличие от людей Клинтон. Если атака на Америку и была, то начала ее не Россия, а люди миссис Клинтон

4. Еще одним «доказательством» скоординированной Российской атаки считается работа Пола Манафорта на прокремлевского президента Украины Виктора Януковича. Но это тоже полнейшая глупость, потому что Манафорт советовал Януковичу отвернуться от России и занять прозападную позицию, подписав торговое соглашение с Евросоюзом, из которого полностью исключалась Москва. Манафорт, короткое время возглавлявший избирательный штаб Трампа, был, как минимум, тогда проамериканским политиком и выступал против России. Здесь стоит напомнить, что Мюллер признал его виновным в совершении финансовых преступлений, причем, совершенных не в России, а на Украине, что дает основания скорее говорить об Украгейте, а не Рашагейте.

5. Широко известно, что часть Российской атаки имеет форму подкупа Трампа через его давнее желание построить в Москве гостиницу. Но как тогда объяснить то, что в российской столице так много американских отелей и отелей самых разных сетей, но нет гостиницы, принадлежавшей Трамп? Его попытка провалилась, очевидно, по причине отсутствия «сговора». Если бы Крмель действительно хотел бы атаковать США, то Дональду Трампу наверняка бы разрешили построить гостиницу, о чем он так долго мечтал.

6. Никто не спорит, что Дональд Трамп и Республиканская конференция изменили в 2016 году программу по Украине, убрав параграф, в котором идет речь об усилении военной помощи Киеву. «Ястребы» считают это очевидным доказательством Российской атаки на Америку. Но это изменение на самом деле только привело платформу республиканцев в соответствие с официальной позицией Вашингтона по вопросу военной помощи Украине.

7. И наконец, чаще всего Российскую атаку доказывают наличием неофициального каналом связи между Трампом и его командой и особенно генералом Майклом Флинном и Кремлем. Но в этом канале тоже нет ничего незаконного и необычного, кто бы в нем ни участвовал от имени будущего президента. У каждого американского президента, начиная с Никсона и даже с Эйзенхауэра и Кеннеди были подобные тайные каналы связи перед тем, как вступить в должность главы государства. Это уже установившаяся практика и даже традиция, а не сговор и предательство.

Свою статью в Nation Стивен Коэн заканчивает утверждением, что никакой Российской атаки на Америку в 2016 году не было. Тем не менее, этот вымысел, этот миф, каким бы ни было его происхождение, жив и сейчас. Эта бомба с часовым механизмом таит в себе угрозу войны. Конечно, государства неоднократно воевали из-за всевозможных вымыслов и мифов, но это не были ядерные державы. Если согласиться со справедливостью афоризма, что «все когда-нибудь происходит первый раз», то Рашагейт давным-давно пора забыть.