Нефть готовится переступить отметку в $70

Нефть может подняться в цене выше 70 долларов за баррель из-за снижения добычи в Саудовской Аравии, а также вынужденного продолжения спада добычи в Венесуэле.

Сообщается, что в общей сложности ОПЕК снизил добычу в марте до уровней 30,4 млн барр./сутки. Аналитики уверены, что к лету на мировом рынке может возникнуть дефицит объемом порядка 200-500 тыс. барр./сутки из-за политики Саудовской Аравии по продолжению агрессивной стратегии балансировки рынка.

Также перешагнуть отметку выше 70 долларов нефтяным ценам поможет приближение рынка к превышению спроса над предложением, так что ожидать цены выше $70 за баррель стоит в ближайшие 2-3 месяца. При этом участники рынка возлагают большие надежды на позитивные данные по китайскому производству которые несколько нивелируют опасения рынка в отношении роста спроса на нефть в мире.

Однако действия Саудовской Аравии в плане размещения долларовых бондов Saudi Aramco подает рынку четкий сигнал продолжающейся политики саудитов по вербальным интервенциям, которые поддерживают ценовой рост в ближайшее время.

Участники рынка уверены, что королевство поддержит летом на заседании стран-участниц идею продления сделки ОПЕК+ на весь 2019 год, сохранив за собой таким образом звание главного бенефициары этого прцесса. Ожидаемый диапазон движения котировок в краткосрочной перспективе - $67,8-70,3.