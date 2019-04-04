Нетаньяху везет Путину важные документы, касающиеся США

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху находится с визитом в Москве, где он проведет встречу с российским президентом Владимиром Путиным.

Рано утром, 4 апреля, самолет израильского премьера взял курс на российскую столицу, перед вылетом журналисты СМИ Израиля попытались узнать у своего руководителя главную тему переговоров с президентом РФ.

Не разглашая подробностей, Нетаньяху сообщил, что намерен обсудить в Москве сирийский конфликт. Премьер Израиля добавил, что надеется «найти понимание» у Путина.

Однако ранее, в политических кругах страны было заявлено, что Нетаньяху возьмет с собой в Москву пакет документов, «подчеркивающих важность американского военного присутствия в Сирии». Также глава израильского Кабмина, по сообщению источников в правительстве, планирует обсудить в России «новое соглашение о координации деятельности вооружённых сил двух стран».

Помимо этого сообщается, что Нетаньяху отправился в поездку в Москву в сопровождении представители силовых структур и спецслужб: главы военной разведки Израиля, председатель израильского совета по нацбезопасности, а также главы «Моссада».